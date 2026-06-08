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Do arroz à soja: oscilação do diesel encarece frete e eleva despesas de produtores no sul do Estado

Relatos de agricultores e pecuaristas de Pelotas, Bagé e Sant’Ana do Livramento apontam alta de até 30% em despesas logísticas causadas pelo combustível

Lívia Monteiro

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Mariana Muza

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Rodrigo Evaldt

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Gabriel Belfagger

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