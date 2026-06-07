De Pelotas para o Brasil: peixaria da Colônia Z3 ganha selo para vender pescado e camarão a todo o país

Empresa é especializada na comercialização de peixes e camarões frescos e congelados. Felipe Valduga / Agência RBS

A peixaria Estrela do Mar, da Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas, recebeu autorização para comercializar seus produtos em todo o território nacional. A habilitação foi concedida por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), que reconhece estabelecimentos com padrões sanitários equivalentes aos exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Com a certificação, a empresa deixa de ficar restrita aos mercados municipal e regional e passa a poder vender peixes e camarões para consumidores de diferentes estados do país.

A autorização foi concedida após fiscalização realizada pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) de Pelotas. A Estrela do Mar é a segunda agroindústria do município a obter esta habilitação. A primeira foi a Embutidos Bergmann.

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Ampliação de mercado

Especializada na comercialização de peixes e camarões frescos e congelados, a empresa já mantém ponto de venda no Mercado Central de Pelotas e unidades de varejo na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o empresário Igor Fonseca, proprietário da Estrela do Mar, a certificação abre portas para novos mercados consumidores.

— A correria para cumprir as exigências do Ministério, principalmente de estrutura e produção, é grande, mas vale a pena — afirma.

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De acordo com o empresário, a empresa também está próxima de concluir negociações para ampliar a presença no mercado paulista.

Processo exigiu adequações

De acordo com empresário, a empresa também está próxima de concluir negociações para ampliar a presença no mercado paulista. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A habilitação exige que a agroindústria comprove padrões de produção compatíveis com as exigências nacionais.

Segundo a médica veterinária Ângela Leitzke, da SDR, o trabalho do Serviço de Inspeção Municipal envolve desde adequações estruturais até a validação dos procedimentos de processamento do pescado.

Entre os critérios avaliados estão rotinas de higiene, controle de qualidade, rastreabilidade dos produtos, regularização ambiental e programas de autocontrole exigidos pelo Ministério da Agricultura.

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Além da Estrela do Mar e da Embutidos Bergmann, outras agroindústrias pelotenses dos setores de pescado, embutidos e produtos apícolas estão em processo de obtenção da certificação.

Na região Sul, outras duas empresas já possuem autorização para comercializar em todo o país: a produtora de mel Flor do Pampa, de Jaguarão, e a empresa pesqueira Mar Atlântico, de Rio Grande.



