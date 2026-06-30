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Consulta pública sobre concessão da Hidrovia da Lagoa Mirim começa quarta-feira; saiba como participar

Contribuições poderão ser enviadas até 15 de agosto e vão ajudar a definir o projeto que prevê gestão privada do sistema hidroviário por 25 anos

Laura Cosme

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