Consulta pública sobre concessão da Hidrovia da Lagoa Mirim começa quarta-feira; saiba como participar

Nova modelagem reúne cerca de 140 quilômetros de canais de navegação no Estado. Governo federal / Reprodução

A consulta pública sobre o projeto de concessão da Hidrovia da Lagoa Mirim começa nesta quarta-feira (1º) e seguirá aberta até 15 de agosto. Durante esse período, cidadãos, empresas, entidades e representantes do setor produtivo poderão apresentar sugestões para aperfeiçoar a proposta que prevê a administração do sistema hidroviário pela iniciativa privada.

As contribuições serão recebidas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e servirão de base para ajustes nos estudos técnicos e jurídicos antes da publicação do edital de concessão.

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Pela proposta, a infraestrutura permanecerá pública, mas a operação, a manutenção e os investimentos no sistema ficarão sob responsabilidade de uma empresa privada, escolhida por meio de leilão, com contrato de 25 anos e fiscalização do governo federal.

Projeto foi ampliado e integra hidrovias do Sul

Inicialmente restrita à Hidrovia da Lagoa Mirim, a concessão foi reformulada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e passou a integrar o Sistema Aquaviário Integrado do Sul e Lagoa Mirim (Saip Sul-Mirim).

A nova modelagem reúne cerca de 140 quilômetros de canais de navegação, incluindo os acessos aquaviários aos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além de trechos das hidrovias da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba e dos rios Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí.

Segundo o Ministério, trata-se da primeira concessão hidroviária integrada do país. O projeto prevê R$ 134 milhões em investimentos em infraestrutura e R$ 5,7 bilhões em custos operacionais ao longo do contrato.

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Em nota, a pasta afirma que o objetivo é "assegurar maior previsibilidade para a navegação, manutenção permanente dos canais e hidrovias, além de melhores condições operacionais para os usuários do sistema".

Documentos estarão disponíveis para análise

Durante a consulta pública, os interessados poderão analisar as diretrizes da concessão, as minutas do edital e do contrato, além dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que embasam o projeto.

A expectativa do governo federal é reunir contribuições para aperfeiçoar a modelagem antes do envio do processo ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Conforme o Ministério de Portos e Aeroportos, a consulta pública tem como finalidade "colher contribuições de representantes do setor produtivo, operadores, entidades e demais interessados, com o objetivo de aprimorar os documentos técnicos e jurídicos do projeto".

Após o encerramento da consulta pública, em 15 de agosto, o projeto será encaminhado para auditoria do TCU, prevista para o segundo semestre deste ano.

O cronograma do governo federal prevê a publicação do edital de concessão no primeiro semestre de 2027, com a realização do leilão ainda no mesmo ano.

