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Como o novo tarifaço dos EUA pode atingir uma das principais indústrias de Rio Grande

Setor teme perda de competitividade em mercado estratégico e alerta para impactos sobre empregos e faturamento

Laura Cosme

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Joanna Manhago

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