Com salto na exportação de grãos, Porto de Rio Grande bate recorde em série histórica

Entre as cargas com melhor desempenho no período estão o milho, a celulose e a soja em grão. Laura Cosme / Grupo RBS

O Porto de Rio Grande movimentou 17 milhões de toneladas entre janeiro e maio de 2026, o maior volume já registrado para o período na série histórica contabilizada desde 2016. O resultado representa alta de 5,3% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

O desempenho também supera o registrado em 2024, quando o terminal havia movimentado 14,7 milhões de toneladas.

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Entre as cargas que mais impulsionaram o crescimento estão o milho, a celulose e a soja em grão, com destaque para o forte avanço do cereal.

De acordo com o relatório da Portos RS, o milho registrou o maior crescimento entre os principais produtos, com alta de 77,9%, chegando a 1,39 milhão de toneladas.

A celulose avançou 15,18%, totalizando 1,97 milhão de toneladas, enquanto a soja em grão somou 1,88 milhão de toneladas, crescimento de 4,78% na comparação com os primeiros cinco meses de 2025.

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Segundo o diretor de Relações Institucionais da Portos RS, Sandro Oliveira, os números refletem a consolidação do terminal no comércio internacional.

— Estamos participando de um momento importante para a logística do Rio Grande do Sul. Ainda há desafios a enfrentar, mas os números demonstram que o Porto do Rio Grande vem ampliando sua movimentação e consolidando sua posição como um dos principais terminais do país — afirma.

China segue como principal destino

A China manteve a liderança entre os destinos das exportações realizadas pelo Porto do Rio Grande, sendo inclusive o destino dos produtos mais exportados.

Nos primeiros cinco meses do ano, mais de duas toneladas saíram do porto rio-grandino com destino ao país asiático.

Ao todo, o Porto do Rio Grande exportou 9,8 milhões de toneladas e importou 3,78 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses do ano.

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Terminais concentram maior parte das operações

O Terminal de Contêineres de Rio Grande (Tecon) liderou a movimentação, com 4,32 milhões de toneladas, o equivalente a 25,4% do total.

Na sequência aparecem o Porto Novo (3,66 milhões), a Bianchini (3,1 milhões) e a Tergrasa (2,67 milhões). Juntos, esses quatro terminais responderam por mais de 80% da movimentação do complexo portuário.

Também tiveram participação relevante a Yara, com 1,05 milhão de toneladas, e a Bunge, com 857 mil toneladas.



