Economia

Segurança alimentar
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Cebola congelada, peixe e suco de pêssego produzidos na Zona Sul abastecerão cozinhas solidárias do RS

Distribuição começou nesta segunda-feira e deve levar 655 toneladas de alimentos a entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade

Gabriel Veríssimo

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