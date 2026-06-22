Cebola congelada, peixe e suco de pêssego produzidos na Zona Sul abastecerão cozinhas solidárias do RS

Estruturas de Pelotas, Rio Grande e Jaguarão estão entre as contempladas. Divulgação / Conab

Cebola congelada produzida em São José do Norte, filés de peixe de Arroio Grande e suco integral de pêssego fabricado na Zona Sul começaram a abastecer cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22). Os alimentos fazem parte de uma ação coordenada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) que prevê a distribuição de cerca de 655 toneladas de produtos para 148 cozinhas comunitárias no Estado.

Na Zona Sul, serão beneficiadas 15 cozinhas localizadas em Pelotas, Rio Grande e Jaguarão, responsáveis pela preparação de refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social.

— Essa compra permitiu fazer com que famílias agricultoras e pescadoras pudessem entregar o seu produto a um preço melhor. Nós sempre procuramos buscar a regulação desse mercado — afirma o presidente da Conab, Sílvio Porto.

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A distribuição ocorre em um momento de dificuldade para parte dos produtores rurais da região. Com uma safra considerada positiva para culturas como cebola e pêssego, muitos agricultores enfrentaram queda nos preços de comercialização.

— Este ano foi uma supersafra. Produzimos bem, mas os preços ficaram muito baixos. Quando existe uma compra como essa, o produtor tem garantia de venda e consegue se organizar melhor para os próximos plantios — afirma o presidente da Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito (Coopamb), Nilsson Scheunemann.

Meio milhão de latas de suco de pêssego

Entre os produtos distribuídos, o maior volume é de suco integral de pêssego. Ao todo, serão entregues 605 mil latas, o equivalente a cerca de 502 toneladas da bebida produzida por cooperativas da região.

Compra envolveu 287 fornecedores da agricultura familiar. Divulgação / Conab

A compra envolveu a Coopamb, a Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre e a Cooperativa dos Agricultores e Fruticultores da Zona Sul (Cafsul), reunindo 287 fornecedores da agricultura familiar.

Cebola de São José do Norte será enviada para diferentes regiões

Outro destaque da operação é a cebola congelada produzida em São José do Norte, município que concentra uma das maiores produções da hortaliça no Estado.

A Cooperativa dos Agricultores Familiares de São José do Norte (Cooafan) será responsável pela distribuição de 142,9 toneladas do produto para cozinhas solidárias de diferentes municípios gaúchos. As primeiras entregas ocorreram para entidades de Rio Grande.

A iniciativa beneficia cerca de 100 agricultores familiares ligados à cooperativa.

Peixe reforça cardápio

A distribuição inclui ainda 9,4 toneladas de filé de peixe congelado, fornecido pela Cooperativa Agrícola Mista de Arroio Grande (Cooperag). Entre as espécies entregues estão jundiá, tainha, traíra e violinha.

O pescado será destinado a 30 cozinhas solidárias de Pelotas, Rio Grande e São Leopoldo.

Para as entidades que dependem de doações para manter o atendimento, a chegada dos alimentos representa a possibilidade de ampliar a oferta de refeições e melhorar o valor nutricional dos cardápios.

— A proteína é um dos itens mais difíceis de conseguir. O pescado vai ajudar muito na qualidade da alimentação que oferecemos — afirma Rosângela Mendes, coordenadora da cozinha solidária Nós por Nós, em Pelotas.

Os alimentos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, com investimento de R$ 6,2 milhões. Além de abastecer as cozinhas comunitárias, a iniciativa busca garantir mercado para a produção da agricultura familiar e da pesca artesanal gaúcha.



