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"A meta é atrair uma nova grande indústria a cada seis meses", diz secretário de Desenvolvimento de Rio Grande

Município negocia a instalação de uma empresa do setor de biocombustíveis e mantém expectativa de avançar em projetos ligados à energia e à logística

Joanna Manhago

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