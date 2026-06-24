"A meta é atrair uma nova grande indústria a cada seis meses", diz secretário de Desenvolvimento de Rio Grande

Vitor Magalhães foi entrevistado no Gaúcha Atualidade. Reprodução / Rádio Gaúcha

A atração de novas indústrias passou a ser uma das principais metas da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar de Rio Grande. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade de terça-feira (23), o secretário Vitor Magalhães afirmou que o objetivo da pasta é conquistar ao menos um novo empreendimento industrial a cada seis meses.

A meta, segundo ele, vem sendo cumprida. No primeiro semestre do ano passado, a prefeitura anunciou a instalação de uma fábrica de fertilizantes da Josapar no Distrito Industrial de Rio Grande. As obras já estão em andamento e a previsão é de que a unidade seja concluída em aproximadamente dois anos.

Já no segundo semestre, foi confirmado o projeto da Fontes Verdes para implantação de uma planta de hidrogênio e amônia verde no município.

Nesta terça-feira (24), a empresa protocolou junto ao governo do Estado a carta-consulta necessária para avançar com a instalação do empreendimento no Distrito Industrial de Rio Grande. O documento é uma das etapas exigidas pelo Estado, responsável pela área onde o projeto será implantado. Após a análise e aprovação, a empresa estará liberada para iniciar as obras.

— A nossa meta pessoal é uma indústria a cada seis meses. Estamos batendo a meta, então esperamos que este ano façamos esse anúncio e mais outro — afirmou.

Segundo o secretário, a estratégia passa por uma atuação ativa na busca por empresas interessadas em investir no município, aproveitando a vocação logística e portuária da região.

— A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é como se fosse o departamento comercial da prefeitura. Não podemos ficar apenas na prospecção passiva. Precisamos fazer prospecção ativa e buscar investimentos — disse.

Atualmente, a prefeitura mantém uma carteira com mais de 80 empresas em negociação ou acompanhamento. Conforme Magalhães, alguns projetos estão em estágio avançado e podem resultar em anúncios nos próximos meses.

Biocombustíveis estão entre as negociações

Entre os empreendimentos em negociação está uma empresa do setor de biocombustíveis, apontada pelo secretário como uma das principais oportunidades em andamento — a expectativa é que ele se torne o investimento desse semestre.

Embora tenha evitado divulgar o nome da companhia ou o volume de recursos envolvidos, Magalhães afirmou que o projeto segue em tratativas e pode ser anunciado em breve.

— Gostaria de fazer o anúncio agora, mas ainda precisamos maturar algumas etapas. Não podemos criar falsas expectativas e correr o risco de que o investimento não se concretize — afirmou.

O secretário destacou que a escolha do setor não é aleatória. O segmento de combustíveis renováveis tem atraído investimentos em diversas regiões do país e é considerado estratégico para a transição energética e para a redução das emissões de carbono.

Projeto da usina termelétrica continua no radar

Outro tema abordado pelo secretário foi o projeto da usina termelétrica e do terminal de gás natural do Grupo Cobra, empreendimento anunciado originalmente em 2014 e que recentemente recebeu uma decisão considerada favorável para a continuidade dos trâmites.

Segundo Magalhães, os investidores mantêm interesse em executar o projeto, embora ele deva passar por atualizações em relação ao desenho original.

— O Grupo Cobra mantém o interesse. Depois de mais de uma década, os astros estão se alinhando para que a gente consiga tirar esse projeto do papel — disse.

Falta de gás já custou investimentos à cidade

Para a prefeitura, a chegada do gás natural à região pode representar um divisor de águas na atração de novas indústrias.

Magalhães afirmou que a ausência dessa infraestrutura tem limitado a competitividade de Rio Grande em negociações com grandes empresas.

— Nós perdemos grandes investimentos porque não temos gás disponível na região — declarou.

Um dos casos mais recentes foi a disputa pela instalação da segunda fábrica da montadora chinesa GWM no Brasil. Rio Grande recebeu representantes da empresa e chegou a figurar entre as cidades avaliadas para receber o empreendimento, estimado em 1,1 bilhão de dólares e com potencial para gerar cerca de 10 mil empregos. No entanto, a companhia optou por instalar a unidade no Espírito Santo.

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A avaliação da prefeitura é que a oferta de gás natural poderá ampliar a capacidade de atração de investimentos industriais nos próximos anos, especialmente em setores de grande consumo energético.



