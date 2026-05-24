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Tribanco confirma venda de prédio do antigo Supermercado Pois Pois em Pelotas

Imóvel localizado na Avenida República do Líbano foi negociado com um investidor local; banco não divulgou valores nem detalhes da operação

Igor Islabão

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