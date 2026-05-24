Tribanco confirma venda de prédio do antigo Supermercado Pois Pois em Pelotas

Prédio pode receber nova loja nos próximos meses. Igor Islabão / Agência RBS

O Tribanco confirmou a venda do prédio que abrigou uma das unidades do antigo Supermercado Pois Pois, em Pelotas. O imóvel, localizado no cruzamento das avenidas República do Líbano e Juscelino Kubitschek, foi negociado com um investidor local, conforme informou a instituição financeira, em nota.

Fechado desde o encerramento das atividades da rede varejista, em 2016, o prédio voltou a registrar movimentação nas últimas semanas. Operários e máquinas trabalham no local, onde são realizadas intervenções estruturais visíveis na parte externa.

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Questionado por GZH sobre a situação do imóvel, o Tribanco confirmou que a venda foi concluída, mas não informou valores nem detalhes sobre a negociação.

Segundo o banco, a operação ocorreu “dentro das diretrizes legais e financeiras das partes envolvidas”. Confira abaixo a íntegra da nota do banco.

Operários e máquinas trabalham no local, onde são realizadas intervenções estruturais visíveis na parte externa. Igor Islabão / Agência RBS

O que diz representante de massa falida?

Quando o Pois Pois fechou as portas abruptamente, em agosto de 2016, mais de 60 funcionários da filial foram demitidos sem receber verbas rescisórias ou o Fundo de Garantia (FGTS).

O administrador judicial da falência, Luis Henrique Guarda, afirma que o imóvel segue vinculado a uma disputa judicial e que sua liberação depende de decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo ele, o prédio havia sido transferido pela antiga gestão da empresa ao então Banco Triângulo — atual Tribanco — como dação em pagamento, modalidade em que um bem é entregue para quitar dívida com credor.

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O processo, conforme ele, já teve decisões favoráveis à massa falida em primeira e segunda instâncias e aguarda análise de recurso em Brasília. Guarda afirma que o desfecho pode impactar diretamente o pagamento de ex-funcionários e demais credores da rede.

De acordo com a administração judicial, cerca de 350 a 400 ex-funcionários aguardam na fila de credores. A dívida trabalhista estimada é de R$ 4 milhões, valor calculado sem a aplicação de correção monetária.

Até o momento, diz ele, os recursos obtidos com o leilão de bens livres da empresa foram suficientes apenas para quitar despesas com credores extraconcursais (fornecedores de produtos e serviços que mantiveram a empresa durante a tentativa de recuperação judicial) e somente 5% do crédito trabalhista devido.

Quatro décadas de história na Zona Sul

No seu auge, a rede chegou a empregar cerca de 350 funcionários diretos e movimentar uma cadeia de 1,4 mil empregos indiretos na Zona Sul. Igor Islabão / Agência RBS

A trajetória da rede Pois Pois começou em 1969, quando os irmãos Américo, Francisco e Valmir Rocha, com o apoio do pai, Inácio Antônio da Rocha, abriram uma panificadora. O negócio expandiu para minimercados na Cohab Tablada e, em 1980, transformou-se oficialmente no Supermercado Pois Pois.

Nas décadas seguintes, a empresa de administração familiar consolidou-se como uma das principais redes do varejo de Pelotas, expandindo-se com filiais na Cohab Fragata (1981), Guabiroba (1986) e no Centro, na Rua Almirante Barroso (1991). No seu auge, a rede chegou a empregar cerca de 350 funcionários diretos e movimentar uma cadeia de 1,4 mil empregos indiretos na Zona Sul, com forte apelo na compra de hortifrutigranjeiros e carnes de produtores locais.

Os investimentos em modernização seguiram até o final dos anos 2000, incluindo a ampliação da loja da Zona Norte e da Cohab Fragata. A crise financeira que se agravou na década seguinte culminou no encerramento das atividades em 2016, deixando o prédio da República do Líbano vazio.

Confira a nota do Tribanco na íntegra

“Informamos que o imóvel foi vendido para um investidor local, em operação realizada dentro das diretrizes legais e financeiras das partes envolvidas.

Em razão das obrigações regulatórias aplicáveis à transação, especialmente aquelas relacionadas a sigilo, confidencialidade e proteção de informações comerciais, não será possível divulgar detalhes adicionais sobre valores, estrutura da operação, partes envolvidas ou demais condições negociais.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos institucionais cabíveis.

Atenciosamente,

Equipe Tribanco.”



