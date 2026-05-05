Rio Grande avança em projetos para fortalecer inovação com foco na economia azul

Principal objetivo é consolidar o município como referência em economia azul, conceito ligado ao desenvolvimento econômico sustentável baseado em atividades marítimas, portuárias e costeiras. Divulgação/Furg

Representantes do poder público, universidades, setor produtivo e sociedade civil se reuniram na manhã desta terça-feira (5), em Rio Grande, para discutir projetos e estratégias voltados ao fortalecimento do ecossistema local de inovação.

A reunião da Mesa do Grande Pacto da Inovação ocorreu no Parque Científico e Tecnológico do Mar (Oceantec), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), e teve como foco a apresentação de avanços do programa, além da validação e votação de iniciativas previstas para o ciclo 2026.

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Segundo a coordenadora do pacto, Cláudia Maia, o principal objetivo é consolidar o município como referência em economia azul, conceito ligado ao desenvolvimento econômico sustentável baseado em atividades marítimas, portuárias e costeiras.

— A mesa é formada pela chamada quádrupla hélice, com representantes do governo, academia, empresas e sociedade civil, permitindo atuação conjunta e colaborativa — afirma.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados acumulados desde a criação do programa, em dezembro de 2022. Ao todo, cinco projetos em andamento foram validados e outros dois novos projetos estratégicos avançaram após votação, totalizando sete iniciativas no ciclo atual.

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Entre os projetos discutidos estão ações de cultura oceânica e sustentabilidade na educação básica, criação de uma plataforma de empregabilidade, revitalização dos pavilhões do Porto Histórico, implantação de sistema de monitoramento de embarcações (VTS) e estruturação de uma Agência de Desenvolvimento e Inovação.

— O objetivo é tornar Rio Grande uma referência internacional em economia azul — destaca Cláudia.

O programa também conta com quatro grupos de trabalho permanentes: Captação de Recursos e Investimento, Comunicação, Empreendedorismo e Inovação e Economia Azul e Sustentabilidade.

A proposta, segundo a coordenação, é ampliar o envolvimento da comunidade por meio da participação em projetos e comissões.

Integração com Fórum da Economia Azul

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Representando o Fórum da Economia Azul, Marcelo Valente participou da reunião e destacou que as iniciativas buscam impulsionar o desenvolvimento sustentável da região de forma integrada.

Segundo ele, as pautas debatidas no fórum dialogam com desafios globais, mas são adaptadas à realidade local.

— Tudo isso se conecta por meio do pacto, reunindo forças das quatro hélices e buscando desenvolvimento sustentável para a cidade, tanto na qualidade de vida quanto na economia — afirmou.

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O que é o Grande Pacto da Inovação?

Criado em julho de 2022, o Grande Pacto da Inovação busca integrar governo, universidades, empresas e sociedade civil para impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico de Rio Grande.

Com foco na chamada Economia do Mar, considerada uma das principais vocações do município, a iniciativa atua em áreas como atividades portuárias, indústria pesqueira, turismo, energias renováveis e incentivo ao empreendedorismo e às startups.

Segundo Cláudia Maia, o programa possui calendário permanente de acompanhamento. As reuniões da mesa diretora ocorrem semestralmente, workshops são realizados a cada três meses, enquanto mentorias e reuniões estratégicas acontecem periodicamente ao longo do ano.

Gramado Summit

O ecossistema de inovação de Rio Grande também estará presente no Gramado Summit 2026, na Serra Gaúcha.

A participação ocorre a convite do Sebrae RS e marca a primeira presença do Grande Pacto no evento.

No espaço, serão apresentados projetos e ações desenvolvidos no município, além da busca por conexões e visibilidade nacional para iniciativas ligadas à inovação e à economia azul.