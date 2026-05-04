Rede de academias anuncia investimento de R$ 10 milhões em Rio Grande com unidade no Cassino

Unidade da rede HeyFit deve ser inaugurada em novembro. Divulgação / HeyFit

A rede de academias HeyFit anunciou um investimento de R$ 10 milhões para a implantação de uma nova unidade na Avenida Rio Grande, via principal do Balneário Cassino. As obras já foram iniciadas e a previsão é de inauguração em novembro deste ano.

O aporte será dividido entre duas operações no município. Cerca de R$ 2 milhões serão destinados à adaptação do imóvel, enquanto R$ 3 milhões serão aplicados na compra de equipamentos importados.

Além disso, os outros R$ 5 milhões serão direcionados à expansão simultânea na região central, consolidando a atuação da rede com duas unidades.

De acordo com o CEO da empresa, Tiago Diamantino, a iniciativa também deve impactar o mercado de trabalho local.

— A expectativa é gerar cerca de 80 novas oportunidades de emprego, entre vagas diretas e indiretas — afirma.

A nova unidade terá aproximadamente 1.000 metros quadrados e foi projetada para oferecer alta capacidade de atendimento com foco em conforto e eficiência, evitando superlotação.

Entre os diferenciais estão arquitetura moderna, vestiários amplos e espaços exclusivos, como uma sala voltada a atletas e praticantes de alto desempenho.

Segundo Diamantino, o projeto considera o perfil do Balneário Cassino, que reúne características de turismo, lazer e moradia.

A proposta é atender tanto residentes quanto visitantes, acompanhando o estilo de vida da região.

— O projeto foi pensado para dialogar diretamente com o estilo de vida do Cassino, atendendo moradores e visitantes — explica.

A HeyFit iniciou suas atividades em Rio Grande em 2023, com a primeira unidade instalada no Praça Shopping. Em 2024, a empresa abriu uma segunda sede na região central.

Conforme o CEO, o desempenho das unidades existentes superou as expectativas, influenciando a decisão de ampliar a presença na cidade.

— Os resultados das unidades atuais superaram as expectativas iniciais, o que nos deu segurança para acelerar o plano de expansão — destaca.

Centro de Treinamento na Avenida Portugal

Simultaneamente com a inauguração da nova sede no Cassino, um Centro de Treinamento da rede também será construído na Avenida Portugal, no bairro Cidade Nova.

Na avaliação da empresa, o mercado fitness local ainda apresenta potencial de crescimento, especialmente em segmentos voltados à qualidade e experiência.

— Existe espaço, e necessidade, para operações mais estruturadas, com padrão elevado. É justamente nesse ponto que a Hey Fit se diferencia e cresce — finaliza Diamantino.



