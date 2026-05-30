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"Queremos alguma resposta": ex-funcionários do Pois Pois protestam em Pelotas após venda de prédio

Cerca de 400 pessoas aguardam pagamento de mais de R$ 4 milhões em dívidas trabalhistas

Igor Islabão

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