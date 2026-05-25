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"Projeto segue inalterado e investimento também", diz direção do terminal da CMPC em Rio Grande

Apesar de impasses no licenciamento da fábrica em Barra do Ribeiro, terminal portuário mantém cronograma e investimento previsto de R$ 1,5 bilhão

Laura Cosme

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