“Precisamos elevar a autoestima da cidade para gerar negócios”, afirma presidente da CDL Rio Grande

Letícia Vanzelote destacou como prioridades da nova gestão o fortalecimento de projetos já consolidados, como o Festimar. Guga Volks / Divulgação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte empossou, na noite de quinta-feira (14), a diretoria que ficará à frente da entidade no biênio 2026/2027. A cerimônia aconteceu no Yacht Club Rio Grande, reunindo o empresariado e autoridades locais.

A presidência seguirá com Letícia Vanzelote.

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No último mandado à frente da entidade, ela ressalta que projetos como o Festimar e a Fejunca passaram a integrar o cotidiano da comunidade e contribuíram para o fortalecimento da relação da entidade com a população.

— Considero que a gestão que findou foi marcada pela consolidação de projetos e pelo entendimento de qual deve ser a postura de uma entidade de classe neste novo modelo de sociedade — afirma.

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Mudanças no comércio local e prioridades na nova gestão

Nos últimos anos, o comércio de Rio Grande enfrentou desafios econômicos e sociais provocados pela pandemia e pelas enchentes que atingiram a região. Segundo Letícia, a entidade buscou atuar de forma próxima da comunidade em momentos considerados desafiadores, promovendo ações voltadas ao fortalecimento da economia e da autoestima da população.

— Tudo aquilo que for para o bem da cidade, para a geração de emprego e renda e, principalmente, para a elevação da autoestima e do sentimento de pertencimento, é papel da CDL — destaca.

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Agora, a nova diretoria também pretende ampliar ações de capacitação e aproximar ainda mais a entidade dos associados, inclusive no ambiente digital.

— Não há como se falar em comércio sem a abertura de “balcões virtuais”. O papel da CDL nesse contexto é oferecer ferramentas para que os associados busquem aproximação com esse novo modelo — ressalta a presidente.

Durante o evento, a prefeita Darlene Pereira também comentou sobre a relevância do trabalho integrado, entre entidade e município, para o desenvolvimento da região.

— Nós temos uma responsabilidade com a nossa cidade. Quando a gente faz um evento como este, como o Festimar, a gente faz um evento não apenas pela festa, mas para integrar a comunidade e promover o desenvolvimento. Essa gestão fez esse trabalho durante o ano passado e estão assumindo essa nova missão — afirma.

Nova composição

Grupo assume para o biênio 2026/2027. Guga Volks / Divulgação

Além de Letícia Vanzelote na presidência, a diretoria executiva da CDL Rio Grande e São José do Norte para o biênio 2026/2027 é composta por: