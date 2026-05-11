Plataforma de R$ 27 milhões para exportação de gado vivo avança no sul do RS

Uma nova plataforma voltada à exportação de bovinos vivos está em fase de implantação em Cerrito, na Região Sul. O empreendimento, que recebe investimento de R$ 27 milhões, é desenvolvido pelo grupo Sentinela European Breeds e prevê a concentração, preparação sanitária e embarque de animais destinados principalmente a países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Turquia.

A estrutura está sendo instalada em uma área de 157 hectares, próxima à BR-293 e a cerca de 100 quilômetros do Porto do Rio Grande, localização considerada estratégica para a logística de transporte até o embarque marítimo.

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O projeto começou a ser estruturado em 2019, mas teve andamento interrompido durante a pandemia. As obras foram retomadas nos últimos anos e já contam com parte da infraestrutura concluída.

Atualmente, dois galpões estão prontos e liberados pelos órgãos competentes, com capacidade para cerca de 4 mil animais. Um terceiro espaço, com capacidade para mais 6 mil bovinos, está em fase final de construção. Quando concluída, a estrutura deverá comportar até 22 mil animais simultaneamente.

Etapa antes da exportação

Na prática, a unidade funcionará como etapa intermediária antes da exportação. Bovinos vindos de diferentes propriedades do Rio Grande do Sul e também de países vizinhos passam por período de adaptação e quarentena, com acompanhamento veterinário e cumprimento de exigências sanitárias.

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O processo inclui exames clínicos, alimentação específica e monitoramento dos animais antes do embarque em navios. As viagens podem durar cerca de 30 dias, conforme o destino.

Os embarques devem ocorrer de forma periódica, em média a cada 60 dias, com capacidade variável de acordo com o porte da embarcação utilizada.

Procurada pela reportagem, a empresa informou que não poderia se manifestar em razão de cláusulas contratuais.

Impacto econômico no município

Para o município, o empreendimento é tratado como vetor de desenvolvimento econômico. Segundo o prefeito de Cerrito, Flavinho (PP), a expectativa é de geração de empregos e aumento na arrecadação.

— É um investimento muito bem-vindo, tanto pelo retorno em impostos quanto pela geração de empregos. A estimativa é de cerca de 60 a 70 vagas diretas e mais de 150 indiretas quando estiver em pleno funcionamento — afirma.

O aumento no fluxo de veículos pesados já impacta a região, especialmente no acesso entre a propriedade e a BR-293. Para atender à demanda, a prefeitura realiza melhorias em cerca de seis quilômetros de estrada de chão, com recursos próprios e apoio do governo do Estado.

— Há movimentação intensa de caminhões, tanto na chegada dos animais quanto nos períodos de embarque. Estamos trabalhando para garantir boas condições de acesso — diz o prefeito.

A expectativa é de que a estrutura seja totalmente concluída até o fim de 2026.



