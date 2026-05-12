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Pelotas quer criar distrito logístico na BR-392 para atrair investimentos e serviços

Proposta em discussão prevê estrutura de serviços para transportadores e área de transbordo para retirar caminhões pesados da zona urbana

Igor Islabão

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