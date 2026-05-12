Pelotas quer criar distrito logístico na BR-392 para atrair investimentos e serviços

Projeto deve ser instalado próximo da Fenadoce no entroncamento das BRs 116 e 392. Qz7 Filmes / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas articula a criação de dois novos polos voltados ao desenvolvimento econômico: um Distrito Industrial e um Parque Industrial Logístico. O projeto logístico deve ser instalado perto do entroncamento da BR-116 e da BR-392, próximo ao Centro de Eventos Fenadoce, e busca transformar a cidade em um ponto estratégico de suporte ao fluxo de caminhões que se dirigem ao Porto do Rio Grande.

A intenção do Executivo é aproveitar a vocação de Pelotas como polo prestador de serviços. Para o novo distrito logístico, a prefeitura trabalha junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na modelagem de uma Parceria Público-Privada (PPP). Pelo plano, o município disponibilizaria o terreno para que a iniciativa privada estruture postos de combustíveis, oficinas mecânicas, concessionárias e áreas de lazer e hospedagem.

— Pelotas é um polo rodoviário muito importante, com o encontro de quatro BRs. A ideia é constituir esse distrito logístico para receber essa frota toda, incluindo equipamentos de descanso para os motoristas e serviços públicos como postos de saúde — explica o prefeito Fernando Marroni.

Além do suporte aos motoristas, o projeto prevê uma área de "transbordo" (porto seco). O objetivo é que mercadorias trazidas por veículos de grande porte possam ser redistribuídas, evitando que carretas pesadas circulem por dentro da zona urbana de Pelotas.

— Teria uma parte que seria um porto seco. É um problema para a cidade os caminhões de grande porte circularem na zona urbana e isso facilitaria bastante — pontua Marroni.

Parque Industrial na Sanga Funda

Em paralelo ao projeto logístico, a prefeitura planeja um Parque Industrial público em uma área na Sanga Funda. O foco, neste caso, é oferecer lotes de um a dois hectares para a instalação e incubação de empresas, buscando reter talentos formados pelas universidades locais e transformar a produção científica em escala industrial.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, os recursos para a estruturação dos espaços devem vir de uma composição entre o programa estadual Avançar RS e verbas do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A infraestrutura dedicada é vista como o passo necessário para profissionalizar a atração de investimentos e gerar riqueza dentro do território municipal.

Reunião recente entre as secretarias municipais e da Superintendência Regional do Banrisul trataram do tema. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A formatação dos projetos foi o tema central de uma reunião técnica recente entre as secretarias municipais de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação e de Urbanismo, além da superintendência regional do Banrisul. No encontro, foram discutidas as estratégias para a captação de recursos junto ao programa Avança RS e ao governo federal.



