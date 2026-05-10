Mais de três mil trabalhadores do comércio da Zona Sul estão há dois anos sem reajuste salarial

Somente em Rio Grande, cerca de 2,5 mil comerciários aguardam definição sobre correção. Thaina Martins / RBS TV

Cerca de 3,2 mil trabalhadores do comércio de Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí seguem há aproximadamente dois anos sem reajuste salarial. A demora é resultado do impasse nas negociações entre o sindicato patronal e o sindicato laboral para renovação da convenção coletiva da categoria.

Somente em Rio Grande, cerca de 2,5 mil comerciários aguardam definição sobre correção salarial e atualização de benefícios.

A falta de acordo tem impactado diretamente o orçamento dos trabalhadores, que relatam dificuldades para manter despesas básicas.

— Toda hora é uma desculpa. Dizem que o salário vai ficar acima, que os empresários não vão dar conta. Mas quero ver o Sindilojas viver com o nosso salário mínimo — afirma a supervisora de vendas Queina Faduel Oliveira.

A vendedora Dulcinéia Amaral Pereira relata que a ausência de reajuste agravou a situação financeira.

— É pagar uma conta e deixar outra para depois. Vira uma bola de neve — diz.

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O dissídio coletivo, responsável por definir reajustes e benefícios da categoria, depende de negociação entre representantes dos trabalhadores e empresários. Em Rio Grande, porém, as tratativas não chegaram a consenso.

Segundo o presidente do Sindilojas Rio Grande e Região, Luiz Escobar, as propostas apresentadas pelo sindicato laboral dificultam o fechamento do acordo.

— O sindicato laboral está impondo mais regras e pedindo valores que entendemos como incompatíveis com a realidade da região. Isso prejudica também o trabalhador, que segue sem receber reajuste — afirma.

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Já o Sindicato dos Comerciários defende que as reivindicações buscam recompor perdas acumuladas e melhorar condições de trabalho.

Conforme o presidente da entidade, Paulo Arruda, a categoria busca piso de R$ 2.011,25 para trabalhadores de supermercados, além de retroatividade à data-base de fevereiro de 2024.

— O piso era de R$ 1.910 em fevereiro de 2024. Buscamos valorização real e recuperação das perdas desse período — afirma.

Impasse também afeta abertura em feriados

A falta de convenção coletiva atualizada também impacta o funcionamento do comércio em feriados.

Nos shopping centers de Rio Grande, uma liminar judicial proibiu a abertura das lojas com uso de funcionários enquanto não houver acordo válido entre as partes.

A medida afeta empresários como Daiane Souza, que possui três operações no Praça Rio Grande Shopping.

— Impacta muito. Tenho três empreendimentos e só podemos abrir com proprietários. Fica inviável — afirma.

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Outro ponto em discussão envolve benefícios. Segundo o sindicato laboral, trabalhadores de shopping recebem atualmente R$ 11 de vale-refeição, valor considerado insuficiente.

— Não dá para comprar um prato de comida. Defendemos pelo menos R$ 20 — diz Arruda.

Sem previsão para conclusão das negociações, trabalhadores seguem à espera de definição.

— Além do impacto financeiro, isso envolve um direito garantido aos trabalhadores. É essencial resolver — afirma o vendedor João Victor Chaves.



