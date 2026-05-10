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Mais de três mil trabalhadores do comércio da Zona Sul estão há dois anos sem reajuste salarial

Impasse entre sindicatos trava renovação da convenção coletiva em Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí

Thaina Martins

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