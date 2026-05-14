Justiça decreta falência do Hotel Manta e determina fechamento imediato em Pelotas

Empresa havia ingressado com pedido de recuperação judicial em 2025. Igor Islabão / Grupo RBS

A Justiça decretou a falência do Hotel Manta, tradicional empreendimento de Pelotas. A decisão foi publicada na quarta-feira (13) pelo Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas. A empresa havia ingressado com pedido de recuperação judicial em 2025.

Segundo a decisão, a falência foi motivada por dois fatores principais: a rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores, em assembleia realizada no dia 28 de abril, e o entendimento de que o Grupo Manta não demonstrou capacidade de superar a crise econômico-financeira.

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Com a decretação da falência, a Justiça determinou a lacração imediata dos estabelecimentos do grupo, além da avaliação de todos os bens da empresa. A decisão também prevê o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros. A administração judicial terá prazo de 60 dias para apresentar um plano de venda dos bens arrecadados.

Paralisação antecipou crise

O fechamento ocorre semanas após uma paralisação realizada por funcionários, em 28 de abril, para denunciar irregularidades trabalhistas e cobrar esclarecimentos sobre o futuro da empresa.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Pelotas (SintraturhPel), havia relatos de atrasos recorrentes no pagamento de salários, ausência de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dificuldades no pagamento de férias e falta de transparência sobre a situação financeira do hotel.

— Tem trabalhadores com 20 anos de casa, 15 anos, e até um mensageiro com 36 anos sem o fundo de garantia depositado. Isso é inadmissível — afirmou, à época, a presidente do sindicato, Simone Moraes.

A mobilização ocorreu em meio à insegurança provocada por etapas judiciais anteriores e pela possibilidade de venda do empreendimento.

— O pior para o trabalhador é viver sem saber o que vai acontecer amanhã. Se o hotel vai fechar, se vai ser vendido e se eles vão receber seus direitos — disse Simone durante o ato.

Após a paralisação, segundo o sindicato, houve sinalização de abertura de diálogo por parte da direção do hotel para apresentar a situação financeira da empresa.

Impacto nos trabalhadores

O encerramento das atividades atinge cerca de 40 funcionários, que devem perder o emprego a partir desta sexta-feira (15). A previsão é de que os portões do hotel sejam lacrados às 9h.

Segundo Simone, o clima entre os trabalhadores é de forte abalo emocional diante do fechamento definitivo.

— Eles vão continuar a noite aqui. As crises de ansiedade e pânico são muito grandes. Eles caminham pelo hotel e não conseguem sair, porque sabem que, no momento em que saírem amanhã, vai ter um lacre gigante aqui de “fim do Hotel Manta” — afirma.

Até a última atualização desta reportagem, o hotel ainda mantinha alguns hóspedes no local.

GZH buscou contato com a gerencia e direção do hotel, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.





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