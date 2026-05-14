Economia

Fim de uma era
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Justiça decreta falência do Hotel Manta e determina fechamento imediato em Pelotas

Tradicional empreendimento encerra atividades após rejeição de recuperação judicial; cerca de 40 funcionários serão desligados

Gabriel Veríssimo

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