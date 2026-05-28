Imposto de Renda: quase 200 mil contribuintes da Zona Sul já enviaram a declaração

Cerca de 42 mil contribuintes ainda precisam enviar o documento para atingir o mesmo número. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cerca de 195,9 mil contribuintes da Zona Sul já enviaram a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. O levantamento considera os envios realizados até as 13h30min de quarta-feira (27).

O prazo para entrega termina às 23h59min de sexta-feira (29). Quem não enviar dentro do período estabelecido está sujeito ao pagamento de multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Segundo a Receita Federal, em 2025 foram entregues 238.341 declarações nos municípios da região. Até o momento, o volume registrado neste ano representa cerca de 82% do total do ano passado. Com isso, aproximadamente 42 mil contribuintes ainda precisam enviar o documento para atingir o mesmo número.

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Pelotas concentra maior número de envios

Pelotas lidera o número de declarações entregues na Zona Sul, com 65.572 envios. Na sequência aparecem Rio Grande, com 42.269; Camaquã, com 10.510; Canguçu, com 6.563; e São Lourenço do Sul, com 6.434.

Ainda conforme a Receita Federal, a média de idade dos contribuintes da região varia entre 47 e 52 anos, conforme o município.

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Restituição começará a ser paga

De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Pelotas, cerca de 86 mil contribuintes da região solicitaram restituição e devem ser contemplados no primeiro lote, previsto para 29 de maio.

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Os pagamentos seguintes estão programados para 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. A expectativa é de que cerca de 80% dos contribuintes recebam os valores até o fim de junho.

O Pix segue como principal modalidade escolhida para restituição. Em diversos municípios da Zona Sul, mais de 70% dos contribuintes optaram pelo recebimento por essa via.

Declaração pré-preenchida supera metade dos envios

Mais da metade dos contribuintes da Zona Sul utilizou a declaração pré-preenchida neste ano. Em cidades como Camaquã, Chuí e Herval, o índice ultrapassa 60%.

A modalidade reúne automaticamente informações já disponíveis na base da Receita Federal, como rendimentos, despesas médicas, pagamentos, investimentos e dados bancários. O recurso está disponível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

A entrega pode ser feita pelo programa da Receita Federal no computador, pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Mesmo com o preenchimento automático, a orientação é revisar todas as informações antes do envio.

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Quem precisa declarar

Devem declarar o Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que, em 2025:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;

Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos;

Realizaram operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos à tributação;

Possuíam bens ou direitos com valor superior a R$ 800 mil;

Passaram à condição de residente no Brasil e estavam nessa condição em 31 de dezembro;

Optaram pela isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, com reinvestimento no prazo de 180 dias;

Declararam bens, direitos e obrigações de entidades controladas no exterior;

Eram titulares de trust ou contratos similares regidos por legislação estrangeira;

Receberam rendimentos de aplicações financeiras no exterior;

Obtiveram lucros ou dividendos de entidades no exterior.

MEI também pode ser obrigado a declarar

O Microempreendedor Individual (MEI) também pode precisar entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme os rendimentos obtidos no ano anterior.

Ter CNPJ e enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) não substitui a obrigação da pessoa física. O contribuinte deve verificar se os rendimentos tributáveis ultrapassaram o limite estabelecido pela Receita.

Caso o valor exceda o teto anual previsto, a declaração deve ser enviada dentro do prazo.





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