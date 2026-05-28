Economia

Acerto de contas
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Imposto de Renda: quase 200 mil contribuintes da Zona Sul já enviaram a declaração

Prazo para acerto de contas com a Receita Federal termina na noite desta sexta-feira; quem perder o período limite enfrentará multa

Laura Cosme

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