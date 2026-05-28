Imposto de Renda: primeiro lote da restituição libera mais de R$ 75 milhões na Zona Sul

O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais de 47 mil contribuintes da Zona Sul devem receber a restituição do Imposto de Renda a partir desta sexta-feira (29). Segundo a Receita Federal, ao todo serão pagos cerca de R$ 75 milhões para 47.616 pessoas incluídas no primeiro lote de restituições de 2026.

Pelotas concentra o maior volume de restituições da região, com R$ 28,9 milhões destinados a 16,3 mil contribuintes. Em seguida aparece Rio Grande, com R$ 18,8 milhões pagos a 11,6 mil pessoas. Bagé também está entre os maiores volumes, com R$ 7,4 milhões em restituições.

O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, já que os horários de crédito podem variar entre os bancos.

De acordo com dados da Receita Federal, até o momento foram entregues 86.112 declarações com pedido de restituição na jurisdição de Pelotas.

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O órgão ressalta, porém, que esse número ainda deve mudar, já que novas declarações seguem sendo enviadas até às 23h59min desta sexta-feira, prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026.

Quem não enviar dentro do período estabelecido está sujeito ao pagamento de multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

No Estado, a devolução do imposto vai superar R$ 896 milhões. Em todo o país, a Receita Federal está liberando R$ 16 bilhões para cerca de 8,7 milhões de contribuintes nesta primeira etapa de pagamentos.

O calendário de pagamentos prevê quatro lotes:

• 1º lote: 29 de maio de 2026

• 2º lote: 30 de junho de 2026

• 3º lote: 31 de julho de 2026

• 4º lote: 28 de agosto de 2026

A Receita Federal segue critérios de prioridade para o pagamento das restituições. Recebem primeiro idosos com 80 anos ou mais. Em seguida, contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com doença grave. Depois aparecem contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também têm prioridade os contribuintes que utilizaram simultaneamente a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

Na sequência, entram aqueles que usaram apenas a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix. Os demais contribuintes recebem conforme a ordem definida pela Receita.

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