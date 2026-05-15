Federasul vê "janela de oportunidade" em 2026 e defende economia no centro do debate político no RS

Presidente da entidade entende que momento político pode abrir espaço para discutir de forma mais estruturada desafios históricos do Estado. Felipe Valduga / Agencia RBS

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, afirmou nesta sexta-feira (15), em Pelotas, que o ciclo eleitoral de 2026 representa uma “janela de oportunidade” para reposicionar o debate público no Rio Grande do Sul, com maior centralidade em temas econômicos e de desenvolvimento.

A avaliação foi feita em entrevista a GZH Zona Sul, antes da participação do dirigente na reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial de Pelotas (ACP), onde ele apresentou a palestra "Associativismo Empreendedor".

Segundo Costa, o momento político pode abrir espaço para discutir de forma mais estruturada desafios históricos do Estado, como crescimento econômico, atração de investimentos e melhoria do ambiente de negócios.

— Nós temos um período eleitoral e precisamos aproveitar essa janela para focar naquilo que gera renda e oportunidades para o cidadão comum — afirmou.

Costa palestrou para lideranças empresariais da Zona Sul nesta sexta-feira (15). Felipe Valduga / Agencia RBS

Diagnóstico de perda de competitividade

Ao fazer um diagnóstico do cenário gaúcho, o dirigente avaliou que o Rio Grande do Sul perdeu competitividade ao longo das últimas décadas em comparação com outros estados brasileiros, o que teria impacto direto na capacidade de geração de empregos e atração de empresas.

Ele relacionou esse processo a instabilidades institucionais e a dificuldades estruturais na condução de políticas públicas, especialmente na relação entre Estado, setor produtivo e investimentos privados.

— O principal desafio é superar a litigância que trava investimentos de todos os portes e afasta oportunidades — disse.

Para Costa, esse ambiente de insegurança jurídica e burocrática acaba desestimulando tanto grandes empreendimentos quanto iniciativas menores, com efeitos diretos sobre a economia regional.

Federasul e o diálogo com pré-candidatos

Dentro dessa estratégia de atuação, a Federasul tem intensificado o diálogo com pré-candidatos ao governo do Estado e também à Presidência da República.

Segundo o presidente da entidade, o objetivo é apresentar um conjunto de diretrizes construído pelo setor produtivo e debater como essas propostas podem ser incorporadas aos programas de governo.

Esse trabalho se baseia no Manifesto Empreendedor Gaúcho, documento elaborado pela Federação que reúne 12 eixos estratégicos voltados ao desenvolvimento do Estado, com temas que vão de infraestrutura e logística a segurança jurídica e ambiente de inovação.

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Costa afirmou que a proposta não é partidária, mas sim de articulação institucional em torno de uma agenda econômica de longo prazo.

— A ideia é ouvir cada pré-candidato e entender como essas propostas podem ser incorporadas aos planos de governo — explicou.

Foco em temas estruturantes

O dirigente reforçou que o período eleitoral de 2026 pode funcionar como um momento de inflexão para o debate público no Estado, desde que haja foco em temas estruturantes.

Ele defendeu que discussões sobre economia, produtividade, infraestrutura e geração de oportunidades deveriam ocupar espaço central nas campanhas.

— Precisamos focar no que gera renda e oportunidades para o cidadão, para o trabalhador, para o pequeno empreendedor — afirmou.

Para ele, há risco de que o debate eleitoral seja dominado por pautas de menor impacto estrutural, especialmente relacionadas a costumes, em detrimento de temas econômicos.

— A agenda de costumes tem o seu espaço, mas não deveria ocupar o centro de uma eleição em um momento tão dramático — disse.

"Não adianta discutir apenas um setor isolado", frisou Costa. Felipe Valduga / Agencia RBS

Leitura de cenário e papel da entidade

Costa também destacou que a atuação da Federasul busca ampliar o que chamou de “visão sistêmica” sobre o desenvolvimento do Estado, considerando cadeias produtivas, infraestrutura logística e integração regional.

Ele citou como exemplo a necessidade de articulação entre setores estratégicos, como transporte, indústria e comércio, para evitar decisões fragmentadas que não resolvam gargalos históricos.

— Não adianta discutir apenas um setor isolado. É preciso enxergar o conjunto para pensar desenvolvimento — afirmou.



