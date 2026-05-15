Economia

Entrevista
Notícia

Federasul vê "janela de oportunidade" em 2026 e defende economia no centro do debate político no RS

Em Pelotas, Rodrigo Sousa Costa afirma que ciclo eleitoral pode redefinir prioridades do Estado e critica polarização em pautas de costumes

Felipe Valduga

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS