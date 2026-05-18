Empresa anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão para ampliar terminal em Rio Grande

Previsão é de que cinco mil postos de emprego sejam gerados. Jorgito Santos / Divulgação

O Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande, operado pela Wilson Sons, receberá mais de R$ 1,1 bilhão em investimentos em infraestrutura portuária até 2030. O anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira (18) e prevê a ampliação da capacidade operacional do terminal, além da modernização da retroárea e renovação de equipamentos.

Atualmente, o terminal possui 900 metros de cais e concentra parte significativa da movimentação de cargas estratégicas para a economia da Região Sul e do Mercosul. Segundo a empresa, a ampliação ocorre em meio ao aumento da demanda logística do Estado e do Cone Sul, impulsionada pelo crescimento das exportações e pelo avanço do transbordo de cargas provenientes de países como Uruguai, Argentina e Paraguai.

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Entre os principais produtos exportados a partir do terminal estão frango congelado, carne suína, tabaco, arroz, resinas, celulose e móveis. Já nas importações, destacam-se partes e peças, máquinas, produtos químicos e artigos de aço. O terminal também recebe cargas em transbordo vindas de países vizinhos, incluindo carne bovina, madeira, equipamentos eletrônicos, sementes e produtos químicos.

O projeto prevê a ampliação do cais de 900 metros para 1,2 mil metros, permitindo a operação simultânea de até três embarcações de grande porte da classe New Panamax, predominantes em rotas internacionais de longo curso.

Além disso, estão previstas intervenções na retroárea, com pavimentação de mais de 180 mil metros quadrados, e aquisição de novos equipamentos. O pacote inclui três guindastes de cais (STS), 14 guindastes de pátio (RTGs) e 26 tratores elétricos com automação embarcada e operação remota.

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A expectativa da empresa é de que as obras gerem cerca de 500 empregos temporários diretamente ligados à execução do projeto, além de aproximadamente 220 postos permanentes relacionados à futura operação do terminal ampliado.

Segundo a Wilson Sons, o investimento deve impactar ainda cerca de cinco mil empregos indiretos ao longo da cadeia logística, envolvendo setores como transporte, serviços, manutenção, comércio e operações portuárias.

Até o momento, a manifestação oficial da empresa sobre o investimento ocorreu apenas por meio de nota. No comunicado, a Wilson Sons afirma que a ampliação busca preparar o terminal para atender navios cada vez maiores e evitar gargalos logísticos que possam comprometer a competitividade da região.

— Em um cenário de transformação acelerada do transporte marítimo, a adequação da capacidade portuária deixa de ser diferencial e passa a ser condição para a competitividade do Brasil no comércio internacional — afirmou a empresa, em nota.



