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Consumidores pesquisam e venda de TVs para a Copa ainda não decola em Pelotas

Consumidor tem priorizado novas tecnologias e telas de até 75 polegadas; Sindilojas projeta crescimento de 6% em maio

Igor Islabão

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