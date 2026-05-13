Consumidores pesquisam e venda de TVs para a Copa ainda não decola em Pelotas

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Após o dia das mães, Copa do Mundo pode movimentar o comércio com a vende de vendedores. Igor Islabão / Agência RBS

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo de futebol, o movimento nas lojas de eletroeletrônicos do Calçadão de Pelotas revela um cenário de expectativa contida. Embora as vitrines já estejam decoradas e os estoques abastecidos, a reportagem de GZH Zona Sul percorreu seis estabelecimentos na região central e constatou que o torcedor pelotense ainda não "engrenou" a corrida para trocar de televisor.

Segundo o Sindilojas Pelotas, a procura começou a dar sinais de reação apenas nos últimos dias. A entidade projeta um aumento modesto, entre 5% e 6%, nas vendas para maio.

Entre os lojistas, o sentimento é dividido: enquanto alguns celebram o interesse pelas tecnologias de ponta, outros admitem as vendas estão abaixo do esperado para o período.

Vendedor aponta que consumidores tem procurado televisores grandes. Igor Islabão / Grupo RBS

Se o volume de vendas ainda não atingiu o pico, quem decide comprar não quer saber de tela pequena. O vendedor Luiz Eduardo Freda explica que o comportamento do consumidor mudou.

— O pessoal tem procurado TVs de 50 a 75 polegadas. A ideia é ter uma visão ampla, como se estivesse no estádio. Eles buscam qualidade 4K e recursos interativos, como poder pausar o jogo ou usar o zoom para ver detalhes — afirma.

De acordo com ele, a estratégia para vencer a concorrência e atrair o cliente que ainda está em dúvida passa pelo preço.

— É um produto sazonal. Tentamos driblar a concorrência com promoções e oferecendo o menor valor para quem quer garantir a tecnologia agora — conta.

Para o gerente Maurício Rodrigues, o movimento atual ainda é de pesquisa, mas o perfil técnico do comprador está mais exigente. As novas tecnologias de painel, como QLED, OLED e MiniLED, estão no topo da lista de desejos.

— O cliente já chega sabendo o que quer. Ele pesquisa a tecnologia mais recente. As telas entre 55 e 75 polegadas são as mais saídas, mas muitas vezes precisamos orientar sobre o espaço físico que o cliente tem em casa — pontua Rodrigues.

Apesar do fluxo atual ser considerado baixo, o otimismo do setor reside no comportamento cultural do brasileiro.

— Esperamos que a Seleção ajude. O brasileiro gosta de comprar na última hora. No momento em que estivermos mais próximos da abertura, o fluxo deve aumentar bastante — projeta o gerente.



