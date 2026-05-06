Comércio de Pelotas projeta alta nas vendas para o Dia das Mães

O comércio de Pelotas projeta um desempenho superior ao do ano passado para o Dia das Mães em 2026. Segundo o Sindilojas, a expectativa é de um crescimento de 5,4% nas vendas, abrangendo todos os segmentos do varejo.
O índice reflete um otimismo generalizado entre os lojistas, que percebem uma manutenção do poder de compra para a principal data do primeiro semestre.
Embora o levantamento englobe itens variados — de eletroeletrônicos e perfumaria a chocolates —, a liderança absoluta permanece com as lojas de roupas e sapatos.
No entanto, uma mudança no perfil de consumo tem chamado a atenção dos empresários: a ascensão dos artigos voltados à prática de esportes e lazer.
De acordo com o presidente do Sindilojas Pelotas, Renzo Antonioli, o segmento de moda esportiva e a venda de tênis registram uma elevação consistente. O movimento é atribuído a uma mudança de comportamento das próprias mães, muitas vezes incentivadas pelos filhos.
— Engloba praticamente os produtos mais utilizados, mas as roupas e sapatos ainda lideram. Temos que mencionar o aumento de vendas relacionado com roupas para prática de esportes e também a evolução dos tênis. É algo por iniciativa própria das mães e pelo entusiasmo dos próprios filhos mais jovens — explica Antonioli.
A diversidade de produtos procurados, que inclui ainda celulares e cosméticos, reforça a tendência de que o consumidor pelotense busca aliar a tradição do presente com a funcionalidade do dia a dia.
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