Comércio de Pelotas projeta alta nas vendas para o Dia das Mães

Roupas e sapatos lideram presentes. Manuela Santos / Prefeitura de Pelotas

O comércio de Pelotas projeta um desempenho superior ao do ano passado para o Dia das Mães em 2026. Segundo o Sindilojas, a expectativa é de um crescimento de 5,4% nas vendas, abrangendo todos os segmentos do varejo.

O índice reflete um otimismo generalizado entre os lojistas, que percebem uma manutenção do poder de compra para a principal data do primeiro semestre.

Embora o levantamento englobe itens variados — de eletroeletrônicos e perfumaria a chocolates —, a liderança absoluta permanece com as lojas de roupas e sapatos.

No entanto, uma mudança no perfil de consumo tem chamado a atenção dos empresários: a ascensão dos artigos voltados à prática de esportes e lazer.

De acordo com o presidente do Sindilojas Pelotas, Renzo Antonioli, o segmento de moda esportiva e a venda de tênis registram uma elevação consistente. O movimento é atribuído a uma mudança de comportamento das próprias mães, muitas vezes incentivadas pelos filhos.

— Engloba praticamente os produtos mais utilizados, mas as roupas e sapatos ainda lideram. Temos que mencionar o aumento de vendas relacionado com roupas para prática de esportes e também a evolução dos tênis. É algo por iniciativa própria das mães e pelo entusiasmo dos próprios filhos mais jovens — explica Antonioli.

A diversidade de produtos procurados, que inclui ainda celulares e cosméticos, reforça a tendência de que o consumidor pelotense busca aliar a tradição do presente com a funcionalidade do dia a dia.



