Com R$ 30 milhões, Portos RS busca liberar lote decisivo de dragagem no RS

Diretor-presidente palestrou para representantes do setor produtivo e instituições ligadas ao desenvolvimento regional nesta sexta-feira (22). Felipe Valduga / Agencia RBS

Os investimentos em dragagem e infraestrutura hidroviária no Rio Grande do Sul foram o principal tema de uma apresentação feita pelo diretor-presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, durante reunião da Câmara Técnica de Sustentabilidade da Agência de Desenvolvimento da Região Sul, coordenada pelo professor Marcelo Dutra, realizada nesta sexta-feira (22), em Pelotas.

— Temos equipamentos operando em diferentes canais. Existe uma draga atuando aqui na região e outra próxima de Porto Alegre, fazendo manutenção e dragagem desses trechos — afirmou Klinger ao detalhar o estágio das obras.

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Segundo ele, as intervenções fazem parte de um conjunto de ações contínuas para garantir a navegabilidade dos principais corredores logísticos do Estado, incluindo o canal de acesso ao Porto do Rio Grande e trechos da navegação interior.

Lote 7 entra na fase final

Klinger também atualizou o andamento do chamado Lote 7, etapa que prevê a dragagem de quatro canais localizados próximos ao porto de Porto Alegre, nas regiões da Foz do Gravataí e do Rio dos Sinos.

De acordo com o presidente da Portos RS, o projeto está em fase final de definição técnica, especialmente sobre a área de destinação dos sedimentos retirados.

— Estamos fechando a documentação para lançar esse último lote. É uma etapa importante para ampliar as condições de navegação — explicou.

O investimento estimado para o Lote 7 é de cerca de R$ 30 milhões, dentro de um pacote maior de aproximadamente R$ 690 milhões em obras de dragagem e infraestrutura hidroviária no Estado.

Além disso, a estatal também conduz um processo de cerca de R$ 40 milhões em melhorias na infraestrutura física do Porto de Porto Alegre, que já está em fase de licitação.

Desenvolvimento regional em pauta

A apresentação ocorreu durante encontro que reuniu representantes do setor produtivo e instituições ligadas ao desenvolvimento regional. Na pauta, também estiveram temas como logística, atração de investimentos e integração das cadeias produtivas da Zona Sul.



