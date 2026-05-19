Com investimento de R$ 700 milhões, terminal da CCGL no Porto de Rio Grande quadruplicará capacidade de carregamento

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As obras iniciaram após danos causados durante a enchente de 2024. Gerson Pantaleão / Especial

O terminal da CCGL no Porto do Rio Grande deve quadruplicar a capacidade de carregamento de navios após a conclusão de um pacote de investimentos estimado em até R$ 700 milhões. As obras ocorrem no Termasa, terminal graneleiro localizado no complexo portuário rio-grandino, e têm previsão de conclusão para outubro de 2026.

Segundo o vice-presidente da empresa, Guillermo Dawson Junior, a principal mudança será no ritmo de expedição das cargas.

— O Termasa carregava 1,5 mil toneladas por hora. Ele passará a carregar 6 mil toneladas por hora. Então aumenta em quatro vezes a capacidade de expedição — afirmou.

Além disso, o terminal passará a operar com navios de maior porte. Atualmente, a estrutura atende embarcações de até 60 mil toneladas. Após as obras, poderá receber navios de até 150 mil toneladas.

— Ele terá capacidade de carregar navios de até 150 mil toneladas, o que vai conferir uma capacidade única aqui na América do Sul — disse Dawson.

As obras começaram no fim de 2024, após os impactos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o período da catástrofe climática, um navio colidiu com a estrutura do terminal, comprometendo o píer de operação.

Conforme Dawson, a reconstrução acabou acelerando um projeto mais amplo de modernização que já era planejado pela empresa.

— Nós já tínhamos vontade de investir há bastante tempo em Rio Grande. Quando aconteceu a colisão, partimos para fazer todo o investimento necessário para aumentar a capacidade do Termasa — explicou.

Entre as intervenções previstas estão a construção de um armazém com capacidade para 120 mil toneladas, a instalação de cinco novos tombadores rodoviários, melhorias na logística ferroviária, implantação de uma nova subestação de energia e um retrofit completo do terminal.

Segundo o vice-presidente da CCGL, o objetivo é preparar a estrutura para as próximas décadas.

— O Termasa foi o primeiro terminal graneleiro do país. Agora estamos transformando ele com uma visão de 50 anos para frente — afirmou.

Em nota, o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, destacou que o investimento fortalece a competitividade do complexo portuário gaúcho.

"A modernização do terminal fortalece nossa estrutura logística, amplia a capacidade operacional e demonstra a confiança da iniciativa privada no trabalho que vem sendo realizado no complexo portuário", declarou.

A expectativa é que as melhorias ampliem a eficiência das operações e fortaleçam a cadeia do agronegócio gaúcho, que tem o Porto do Rio Grande como um dos principais corredores de exportação do Estado.



