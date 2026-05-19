Economia

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Com investimento de R$ 700 milhões, terminal da CCGL no Porto de Rio Grande quadruplicará capacidade de carregamento

Obras no Termasa incluem novo armazém, ampliação logística e modernização estrutural; a conclusão está prevista para outubro de 2026

Joanna Manhago

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