Cassino ganhará novo supermercado em área movimentada antes do verão

Estrutura terá 7.723 metros quadrados de área construída. Joanna Manhago/Grupo RBS

O Balneário Cassino, em Rio Grande, deve ganhar uma nova opção de supermercado antes da próxima temporada de verão. O Grupo Peruzzo está construindo uma unidade na Avenida Atlântica, nº 628, com previsão de inauguração até novembro.

A nova loja ficará entre a pista de skate e a estação rodoviária, em uma das áreas mais movimentadas do balneário.

Segundo o diretor do grupo, Lindonor Peruzzo, a expectativa é concluir a obra a tempo de atender ao aumento da demanda durante o verão.

— Ainda estamos na fase incial, mas até novembro no máximo estaremos inaugurando — frisou.

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O empreendimento terá 7.723 metros quadrados de área construída e deve gerar cerca de 150 empregos diretos quando entrar em operação.

Esta será a primeira unidade da bandeira Peruzzo em Rio Grande. Atualmente, o grupo já atua no município com uma loja da rede Ecomix, localizada próxima ao pórtico de acesso da cidade, na Avenida Presidente Vargas.

O empreendimento deve gerar cerca de 150 empregos diretos quando entrar em operação. Divulgação / Grupo Peruzzo

Segundo Lindonor, a decisão de investir no Cassino partiu da demanda apresentada por moradores da região.

Fundado em Bagé, o Grupo Peruzzo conta atualmente com 27 lojas no Rio Grande do Sul, sendo 23 supermercados e quatro atacarejos da bandeira Ecomix.

Expansão do setor

No Stok, a expectativa é que 200 empregos sejam gerados. Joanna Manhago/Grupo RBS

Além do novo supermercado no Cassino, Rio Grande também deve receber outra operação do setor ainda neste ano.

O Comercial Zaffari está construindo a segunda unidade do Stok Center no município.

O novo atacarejo ficará às margens da RS-734, ao lado da Havan, em uma das regiões de maior crescimento na entrada da cidade. A previsão é de inauguração em setembro.

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O empreendimento terá área de 13,4 mil metros quadrados, estacionamento com 212 vagas e deve gerar cerca de 200 empregos diretos.

Atualmente, o Stok Center já opera em Rio Grande desde 2021, junto ao complexo Nova Rheingantz.



