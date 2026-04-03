Preço do chocolate em Rio Grande teve aumento de 15% em relação ao ano passado 

Ovos com brinquedo variam de R$ 79 a R$ 139. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Um levantamento feito pelo Procon aponta que o preço do chocolate teve aumento de 15% em Rio Grande, no sul do Estado, em relação ao ano passado. Os dados consideram barras de chocolate, caixas de bombom e os tradicionais ovos de Páscoa.

Conforme apurado pela reportagem de GZH Zona Sul, os ovos infantis — com brinquedos dentro — de 100g a 150g estão custando de R$ 79 a R$ 139 reais. Já os tradicionais, de aproximadamente 250g, R$ 90 reais.

Já as barras de chocolate variam de R$ 6 a R$ 20, dependendo de marca e recheio. As caixas de bombom estão sendo vendidas de R$ 14 a R$ 20.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas de Rio Grande (Sindilojas), o pico de movimento nas lojas deve ser no sábado (4), pela manhã.

— O público se divide, mas pela celebração acontecer em um domingo, o sábado acaba sendo aquele dia de correria. As lojas também fazem promoções porque precisam queimar os estoques e isso acaba ajudando na movimentação da véspera de Páscoa — explicou o presidente do sindicato, Luiz Escobar.

Produções artesanais são opções dos rio-grandinos

Cada vez mais os rio-grandinos optam por consumir produtos artesanais. Os ovos de colher e barras recheadas são algumas das produções mais procuradas.

— Acaba que sai mais em conta comprar algo artesanal do que o ovo industrializado. Além de ter um sabor mais fresco, a quantidade também é maior — disse Patrícia Lima, psicóloga que nos últimos dois anos optou por comprar ovos de colher.

A criatividade nas produções é um essencial para atrair clientes. Kerolayne Delgado, confeiteira, produz cookies artesanais, e na Páscoa, além dos produtos tradicionais da loja, também vende ovos de colher — com um diferencial: a casca é de cookie.

— O produto artesanal entrega um valor a mais, um capricho a mais, e que as pessoas também buscam cada vez mais se conectar com pessoas, com histórias e com sensações e lembranças de algo que talvez possa ter da família delas, ou algo assim que remete a produtos artesanais de fato — comenta a confeiteira.

Na última Páscoa, Kerolayne produziu mais de 150 ovos e atendeu mais de 80 clientes. Neste ano, ela afirma que a demanda está ainda maior:

— Minha demanda aumentou bastante esse ano. Acredito que por eu ter mudado o nicho do meu mercado também, que eu trabalhava com vários doces e agora só com os cookies artesanais, e eu trouxe também os ovos-cookies. Eu me programei para fazer 150 ovos e decidi comprar mais embalagens para fazer mais ovos. Tô bem feliz com isso, né? Mas é uma responsabilidade — ressalta.

Em relação aos produtos com mais saída, o queridinho dos clientes é o ovo de colher sabor ovomaltine.

— Foi um sabor diferente que eu trouxe, que é o de ovomaltine com chocolate branco, coberto com aqueles flocos de ovomaltine também. É um produto que eu gostava muito e resolvi trazer. Achei que não ia ter tanta saída, mas percebi que o pessoal optou por produtos mais diferentes mesmo — relata a empreendedora.