Pelotas ganha coworking da Associação Comercial com estrutura completa para empreendedores

Ambiente é voltado a reuniões, atividades profissionais e networking. Felipe Valduga / Agência RBS

Um novo espaço de trabalho compartilhado passa a funcionar no Centro de Pelotas. A Associação Comercial de Pelotas (ACP) inaugurou, na noite desta terça-feira (31), o Coworking ACP, ambiente voltado a reuniões, atividades profissionais e networking.

Instalado no terceiro andar do histórico Palácio do Comércio, o espaço tem cerca de 130 metros quadrados e foi projetado para atender tanto associados quanto o público em geral. A proposta é oferecer uma estrutura flexível, com uso por hora, turno ou dia.

O coworking conta com quatro salas privativas, ambiente compartilhado e salas de reunião equipadas. Os espaços dispõem de ar-condicionado, televisão, mesas, cadeiras, cafeteira e frigobar, podendo ser utilizados para encontros corporativos, videoconferências e atendimento a clientes.

Modernização e novos negócios

Segundo o presidente da ACP, Fabrício Cagol, a iniciativa integra o processo de atualização da entidade, que busca acompanhar novas dinâmicas do mercado.

— Foi um espaço que começamos a pensar durante a pandemia e que felizmente consolidamos hoje. É algo que vai potencializar muita gente que precisa de um lugar no centro para trabalhar — afirmou.

"Foi um espaço que começamos a pensar durante a pandemia e que felizmente consolidamos hoje", frisou Cagol Felipe Valduga / Agência RBS

De acordo com ele, o objetivo é ampliar as possibilidades de negócios e fortalecer o ambiente empreendedor da cidade.

— Nosso objetivo é oferecer um espaço moderno e versátil, com salas onde as pessoas possam trabalhar, estudar, realizar suas reuniões e atender clientes. No fim, é sobre melhorar o ambiente de negócios de Pelotas e apoiar empresários e empreendedores — destacou.

Projeto levou cerca de um ano

A implantação do coworking levou cerca de um ano, incluindo obras e captação de recursos. Segundo o diretor-executivo da entidade, Mauro Bom, a estrutura precisou ser completamente adaptada.

— Tivemos que reformar piso, paredes, parte elétrica, hidráulica e internet. Foi praticamente reconstruir o ambiente para criar algo mais moderno e funcional — disse.

"Foi praticamente reconstruir o ambiente para criar algo mais moderno e funcional", disse Bom. Felipe Valduga / Agência RBS

O projeto arquitetônico foi escolhido por meio de um concurso, vencido pela arquiteta Ana Ritha Antoniazzi. O espaço foi planejado com foco na funcionalidade e na experiência dos usuários.

Localização e funcionamento

O Coworking ACP está localizado na Rua Sete de Setembro, 274, no 3º andar, no Centro de Pelotas. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Os valores variam conforme o tipo de espaço e o tempo de uso. Salas privativas custam a partir de R$ 30 por hora, enquanto o ambiente compartilhado tem valores a partir de R$ 20 por hora.





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