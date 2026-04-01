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Pelotas ganha coworking da Associação Comercial com estrutura completa para empreendedores

Novo ambiente no Palácio do Comércio pode ser utilizado por hora, turno ou dia e busca estimular conexões entre empreendedores

Frederico Feijó

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