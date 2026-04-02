Ovos para pets ganham espaço e impulsionam vendas em Pelotas

Para muitos tutores, incluir os animais na celebração já faz parte da rotina. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Os pets deixaram de ser apenas companhia e passaram a ocupar um lugar central nas famílias — inclusive em datas comemorativas. Em Pelotas, a Páscoa tem refletido esse movimento, com o aumento na procura por ovos de Páscoa e petiscos específicos para cães e gatos.

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Para muitos tutores, incluir os animais na celebração já faz parte da rotina. É o caso da correspondente bancária Andrea Neumann, que não deixa os pets de fora.

— Eles veem toda a parte festiva, a gente se reúne com toda a família. Então é um momento diferente, de celebrar a vida, o amor, a união — afirma.

Na casa dela, os cães Negresco e Café já têm a Páscoa garantida.

— Eu compro esses ovinhos, são específicos para cachorro. Eles também fazem parte da família. Eles são filhos de quatro patas — diz.

Ingrediente de origem vegetal que imita o sabor do chocolate, mas é seguro para os animais. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Os produtos são feitos com alfarroba, ingrediente de origem vegetal que imita o sabor do chocolate, mas é seguro para os animais. Os itens ocupam prateleiras de pet shops com diferentes opções e sabores.

Procura tem aumentado

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Segundo lojistas, a procura pelos produtos apresenta crescimento em relação ao ano passado. Uma das novidades é a oferta ampliada, incluindo opções para gatos.

— Tem os de cão e gato. Ano passado não tinha de gato. E tem a surpresinha, um brinde dentro. Então quem quer algo diferente vai encontrar — explica o chefe de loja Thiago Machado.

Os valores giram em torno de R$ 49,90 para cães e gatos. Em uma pet shop da cidade, a expectativa é vender entre 70 e 80 unidades até a Páscoa — metade já foi comercializada.

— Pelotas já está se acostumando a dar ovo de Páscoa para os pets. Isso é mais que o ano passado — afirma.

De acordo com o estabelecimento, as vendas cresceram cerca de 30% em relação a 2025, refletindo a consolidação do hábito de presentear animais de estimação na Páscoa.

De acordo com o estabelecimento local, as vendas cresceram cerca de 30% em relação a 2025. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Parte da família

Na casa da assessora judiciária Victória Pacheco, a cadela Catena já assumiu papel de destaque.

— Ela é a dona do lar. É difícil pensar numa rotina sem ela — conta.

Esta é a terceira Páscoa da cadela com a tutora — e a comemoração já começou antes da data.

— Eu comprei um ovo de Páscoa para a Catena. É o segundo, porque o primeiro ela já comeu escondido. Parece criança — relata.

Exigências por cuidado

Apesar da variedade de produtos específicos para pets, especialistas alertam para os cuidados na alimentação dos animais.

O chocolate tradicional, consumido por humanos, é tóxico para cães e gatos e pode causar problemas de saúde.

— Pode dar, não faz mal, mas tudo com moderação. Assim como para a gente, o excesso pode trazer prejuízos. Esses produtos são feitos de alfarroba, que é natural e não causa intoxicação — explica a médica veterinária Patrícia Rios.

Segundo ela, o principal risco está no consumo de chocolate comum.

— O problema do chocolate é a intoxicação que ele causa, podendo gerar complicações hepáticas — alerta.





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