Notificação do Iphae pode provocar mudanças na ocupação do centro histórico de Bagé

Medida abrange ruas centrais como a Sete de Setembro e a General Osório, onde há intensa circulação de pessoas, comércio formal e atuação de vendedores informais. Mariana Muza / RBS TV

Uma notificação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) pode provocar mudanças significativas na ocupação do centro de Bagé. O órgão pediu à prefeitura a retirada de vendedores ambulantes e carros‑lanches da área poligonal do centro histórico, o que reacendeu o debate sobre preservação do patrimônio, mobilidade urbana e direito ao trabalho.

A orientação foi enviada ao município em agosto de 2025, com prazo inicial de 90 dias para adequação. Após solicitar prorrogação, a prefeitura passou a estudar alternativas para cumprir a determinação sem inviabilizar a atividade econômica de quem trabalha na região.

A área atingida pela notificação é ampla e inclui ruas centrais como a Sete de Setembro e a General Osório, onde há intensa circulação de pessoas, comércio formal e atuação de vendedores informais.

Preservação e trânsito estão entre os motivos

Segundo o Iphae, a notificação tem dois eixos principais. O primeiro está relacionado à preservação do centro histórico, que possui regras específicas para ocupação do espaço público. O segundo envolve a situação dos carros‑lanches, muitos deles instalados de forma fixa, sem condições de remoção, o que contraria a legislação de trânsito.

Atualmente, há 54 carros‑lanches na região central. De acordo com a prefeitura, 24 estavam irregulares no momento da notificação e 16 ainda precisam se adequar. Mariana Muza / RBS TV

Atualmente, há 54 carros‑lanches na região central de Bagé. De acordo com a prefeitura, 24 estavam irregulares no momento da notificação. Após a orientação do Iphae, oito se regularizaram, enquanto 16 ainda precisam se adequar. Esses trabalhadores receberam um novo prazo de 90 dias para ajustes.

Além disso, há uma decisão judicial, resultado de ação movida pelo Ministério Público, que proíbe a presença de carros‑lanches em praças do centro da cidade.

Prefeitura diz buscar solução legal

O vice‑prefeito de Bagé, Gilberto Alagia, afirmou que o município não pretende prejudicar os trabalhadores, mas destacou que há obrigações legais a serem cumpridas.

— Não existe, por parte do poder público, um foco em prejudicar os carros‑lanches ou os ambulantes. Mas nós temos uma notificação do Iphae, a questão da regularização do que desrespeita as leis de trânsito e uma decisão judicial que já transitou em julgado. Se o município não agir, pode haver condenação por improbidade administrativa e aplicação de multas diárias — disse.

Segundo ele, diante desse cenário, a prefeitura não tem como se omitir e precisa construir uma alternativa viável.

Trabalhadores temem perder sustento

Quem atua no centro acompanha o debate com preocupação. Para os ambulantes, a permanência na região é fundamental para garantir renda.

— É o sustento que a gente tem. Trabalho aqui há 20 anos e espero que não retirem a gente. Não adianta tirar do centro e levar para um lugar escondido, porque ninguém vai lá comprar — afirmou o vendedor Diego Castro.

O microempreendedor Max André Correia de Castro, que trabalha há mais de três décadas na Rua Sete de Setembro, disse que a possibilidade de remoção representa um impacto direto nas vendas.

— Foi um baque. Se nos colocarem longe daqui, as vendas caem drasticamente. As pessoas compram porque veem os produtos aqui. Tirar todo mundo do centro vai deixar muita gente desesperada — relatou.

Comércio formal defende reorganização

A Associação Comercial e Industrial de Bagé (Aciba) também se manifestou sobre o tema e defendeu a necessidade de reorganizar a ocupação do espaço público no centro da cidade. Segundo a entidade, é preciso garantir condições iguais para todos os tipos de comércio, com respeito à mobilidade urbana e à circulação de pedestres.

Aciba defende que é preciso garantir condições iguais para todos os tipos de comércio. Mariana Muza / RBS TV

Na avaliação da associação, a ocupação desordenada de calçadas e vias públicas gera conflitos, prejudica o comércio formal — que paga impostos e gera empregos — e compromete o uso adequado do espaço urbano.

Alternativas em estudo

Entre as propostas em análise pela prefeitura estão a criação de um centro comercial para vendedores ambulantes, com espaços fixos e estrutura adequada, e a implantação de áreas específicas de alimentação, nos moldes de food parks, destinadas aos carros‑lanches.

A ideia, segundo o município, é manter esses trabalhadores no centro da cidade, mas dentro de uma organização que respeite a legislação e preserve o patrimônio histórico.