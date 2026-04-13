Economia

Comércio informal
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Notificação do Iphae pode provocar mudanças na ocupação do centro histórico de Bagé

Prefeitura foi orientada a retirar vendedores ambulantes e carros‑lanches da área protegida e estuda alternativas para reorganizar atividades

Mariana Muza

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