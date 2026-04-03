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"Muita gente que vem de fora se surpreende com a vista daqui": Festimar impulsiona movimento no Mercado Público de Rio Grande

Aumento da presença de visitantes anima comerciantes do tradicional espaço às margens da Lagoa dos Patos

Laura Cosme

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