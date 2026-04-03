"Muita gente que vem de fora se surpreende com a vista daqui": Festimar impulsiona movimento no Mercado Público de Rio Grande

O Mercado Público de Rio Grande está registrando aumento no fluxo de visitantes durante o Festival do Mar (Festimar), que segue até domingo (5).

Atualmente, o espaço conta com 40 bancas e 35 permissionários e, segundo comerciantes, o período tem atraído tanto moradores quanto turistas da região.

Em dias normais, o local recebe entre dois e quatro mil visitantes por dia. Durante o Festimar, esse número cresce de forma significativa, podendo ultrapassar a média de 15 mil pessoas diariamente.

A estimativa leva em conta o público total esperado de 180 mil visitantes ao longo dos 11 dias de evento, conforme a secretaria de Agricultura e Pecuária (SMAP).

— Mais do que dobrou o movimento do público nos últimos dias e a estimativa de público nesses dias é o mesmo da feira, porque é um público que passa pelo mercado também — explica Nilson Pinheiro, titular da SMAP.

Entre os produtos mais procurados, estão itens ligados à culinária local, principalmente, frutos do mar. Laura Cosme / Grupo RBS

Para Evanir Souza, comerciante há 32 anos na Lancheria do Cláudio, o movimento tem sido considerado acima do habitual.

— A lancheria era do meu irmão, trabalhava com ele e há dois anos somente eu estou aqui. O movimento está muito bom, a festa começou e realmente está superando todas as expectativas. Tem bastante gente da cidade e também de fora, de toda a região — afirma.

Entre os produtos mais procurados, estão itens ligados à culinária local, principalmente, frutos do mar. Mesmo trabalhando com lanches, o comerciante observa a preferência do público:

— Há muita procura por pastel de camarão, pastel de siri e bolinho de peixe, que são especialidades daqui — explica Evanir.

Questionado sobre o que mais chama a atenção dos turistas, o comerciante relata que é a vista da Lagoa dos Patos e a tradição do município.

— Estamos vendo mais turistas aqui da região, Pelotas, São Lourenço, do Uruguai tem bastante gente também. Muita gente que vem de fora se surpreende com a vista daqui — enfatiza Souza.

Oportunidade para novos negócios

Para novos empreendedores, a circulação intensa de público pelos corredores do mercado está sendo uma oportunidade de visibilidade.

Em dias normais, o local recebe entre dois e quatro mil visitantes por dia. Durante o Festimar, esse número cresce de forma significativa, podendo ultrapassar a média de 15 mil pessoas diariamente. Laura Cosme / Grupo RBS

A doceira Rosane Freire comenta começou a trabalhar no mercado por conta do Festimar, mas que a experiência está sendo positiva.

— Está bem bom, melhor do que eu esperava. Deu essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho para um público grande. O pessoal sai do restaurante e já procura uma sobremesa, então acaba passando por aqui — destaca.

Ampliação de horários é estudada pelo Executivo

O horário de funcionamento também foi ampliado durante o evento para acompanhar a programação do festival, com atividades se estendendo até às 23h.

Fora desse período, no entanto, o funcionamento ainda é mais restrito, das 7h às 18h.

Segundo Evanir, a mudança gera debates entre a prefeitura e os comerciantes.

— A gente ainda está em tratativas para ver se amplia o horário, principalmente à noite e aos domingos, porque existe demanda, principalmente de quem vem de fora — relata.

Ainda segundo Nilson Pinheiro, a prefeitura estuda a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento, porém, para isso, seria necessário reestruturar o número de funcionários.

— Há possibilidade de ampliar, mas precisamos ampliar o quadro de colaboradores — afirma.



