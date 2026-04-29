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Mudança na escala 6x1 gera alerta em postos de combustíveis: "Traz uma grande preocupação"

Presidente do Sulpetro aponta que alteração na jornada e conflitos globais pressionam custos de revenda no Rio Grande do Sul

Igor Islabão

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