Mais de 46,8 mil contribuintes já declararam Imposto de Renda na Zona Sul

O prazo para entrega começou em 23 de março e segue até as 23h59 do dia 29 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais de 46,8 mil contribuintes dos municípios da Zona Sul já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 à Receita Federal. O levantamento da Receita Federal considera os envios realizados até a quarta-feira (15). Em 2025, 175,1 mil contribuintes acertaram as contas com o leão na Zona Sul.

O prazo para entrega começou em 23 de março e segue até às 23h59min do dia 29 de maio. Quem perder a data está sujeito ao pagamento de multa.

Pelotas lidera o ranking regional, com 19.158 declarações enviadas, seguida por Rio Grande, com 15.439. Na sequência aparecem São Lourenço do Sul, com 1.828, Canguçu, com 1.744, Santa Vitória do Palmar, com 1.523, Jaguarão, com 1.374 e São José do Norte com 1.293.

Leia Mais Florybal inaugura loja no Shopping Pelotas e amplia presença no sul do Estado

Em relação ao perfil dos contribuintes, a idade média é de 48 anos. A previsão é que 80% dos contribuintes recebam a restituição até 30 de junho.

O primeiro pagamento será realizado em 29 de maio, seguido por depósitos em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Como receber antes

Para receber a restituição mais cedo, o contribuinte deve enviar a declaração logo no início do prazo, utilizar a opção pré-preenchida, escolher o recebimento via Pix com chave CPF e evitar erros no preenchimento.

Caso seja necessário retificar a declaração posteriormente, o pagamento vai para o fim da fila.

Prioridades na restituição do IR 2026

Idade igual ou superior a 80 anos.

Idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave.

Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério.

Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição via Pix.

Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição via Pix.

Demais contribuintes.



