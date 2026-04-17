Florybal inaugura loja no Shopping Pelotas e amplia presença no sul do Estado

Loja da Florybal no Shopping Pelotas reúne chocolates artesanais e ambientação temática. Divulgação

A marca gaúcha Florybal, conhecida pela produção de chocolates artesanais em Gramado, inaugurou neste mês sua primeira loja em Pelotas. A operação está instalada no Shopping Pelotas e marca a expansão da empresa para a região sul do Estado.

Com cerca de 30 anos de atuação, a marca leva para Pelotas o modelo já consolidado na Serra Gaúcha, com foco em produtos artesanais e ambientação inspirada no universo do chocolate.

Localizada no corredor do cinema, a loja reúne uma variedade de itens, com destaque para as drágeas, carro-chefe da Florybal. O espaço também oferece trufas, produtos diet, fondue com frutas e opções personalizadas, como cestas montadas conforme a escolha do cliente e barras de chocolate com mensagens.

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A ambientação segue a identidade da marca, com elementos que remetem a uma chocolateria tradicional e que fazem parte do conceito desenvolvido pela empresa desde os anos 2000.

A unidade em Pelotas é comandada pelo empresário Diego Martinez, que aponta a expansão da marca e o potencial de consumo local como fatores determinantes para o investimento.

— A Florybal está em forte crescimento, com novas unidades no Sul e no Brasil. A gente identificou que havia espaço aqui e que fazia sentido trazer esse chocolate gaúcho para Pelotas — afirma.

A chegada da marca reforça o movimento de ampliação do mix de lojas do shopping e aumenta a presença de operações ligadas à gastronomia no município.



