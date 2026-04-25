Fábrica da antiga Cosulati será reativada em até um ano e meio

Unidade poderá beneficiar 500 mil litros de leite por dia quando funcionar a pleno. Igor Islabão / Agencia RBS

A OZ Earth Participações, empresa que arrematou a planta industrial da antiga Cosulati, afirma que pretende retomar as atividades em Capão do Leão num prazo de 12 a 18 meses. Durante a fase de testes dos equipamentos e ajustes, é estimada uma equipe de 120 pessoas com recebimento de 100 a 200 mil litros de leite por dia.

Em nota divulgada à imprensa, a OZ Earth afirma que, inicialmente, deve começar a produção de leite em pó, manteiga, doce de leite, nata, leite condensado e soro em pó. Na segunda fase, é prevista uma ampliação chegando a 250 a 300 mil litros de leite por dia, com equipe de 160 a 180 trabalhadores.

A última fase, estimada para o terceiro ano de operação, prevê o processamento de 450 a 550 mil litros de leite por dia com até 250 trabalhadores. Com uma produção média de 500 mil litros por dia, "pretende-se ter a planta em pleno funcionamento, ofertando a gama e variedades de produtos lácteos a qual foi projetada".

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A empresa OZ Earth Participações arrematou o parque fabril por R$ 49,1 milhões em 2024. O valor será destinado ao pagamento de mais de 300 ações trabalhistas.

Atualmente, a empresa prepara equipe para iniciar a recuperação da planta e dos equipamentos. A empresa estima um investimento de R$ 120 milhões em reformas e melhorias.

Segundo a OZ Earth, já foi solicitada a ligação da rede elétrica e já foram contratadas empresas para projetos de engenharia civil, adequações e licenças ambientais.

Inicialmente, a unidade terá 30 trabalhadores envolvidos no processo de recuperação. A partir do sexto mês, a OZ Earth projeta ampliação da equipe para organização dos postos de trabalho e da produção da indústria.

Além disso, a empresa afirma que já está encaminhando os registros junto a órgãos como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

"Uma outra fase, de maior investimento, é a reestruturação da parte central da fábrica, composta pelas unidades de pasteurização do leite, as duas torres de secagem, a unidade de produção de manteiga, de fracionamento do leite em pó e envase do leite de caixinha e do leite condensando", diz a nota.



