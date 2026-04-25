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Fábrica da antiga Cosulati será reativada em até um ano e meio

OZ Earth projeta prazos para readequações após pagar arremate da planta industrial por R$ 49 milhões; projeção inicial é de receber 200 mil litros de leite por dia

Douglas Dutra

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