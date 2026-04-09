Estaleiro Rio Grande inicia construção de navios para a Transpetro

O Estaleiro Rio Grande iniciou, nesta quinta-feira (9), o processamento do aço do casco para a construção de quatro navios da classe Handy Max, que irão ampliar a frota da Transpetro, subsidiária da Petrobras.
De acordo com a Ecovix, operadora do estaleiro, cerca de 100 toneladas de aço chegaram à cidade nesta semana. A previsão é de que outras 11,5 mil toneladas sejam entregues até junho, impulsionando o avanço das obras e a geração de empregos no município.
Contratações e vagas abertas
Nesta fase inicial do projeto, aproximadamente 100 profissionais devem ser contratados, somando-se aos 70 trabalhadores já envolvidos na construção das embarcações.
Há vagas abertas para soldadores, montadores de estrutura, rigger, montadores de andaime, eletricistas, mecânicos e ajudantes. Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa, com triagem posterior realizada em espaço disponibilizado pela Prefeitura de Rio Grande.
Desmantelamento de plataforma entra na fase final
Paralelamente à construção dos navios, a Ecovix finaliza o desmantelamento da plataforma P-32, serviço contratado pela Gerdau após a aquisição da estrutura da Petrobras para reciclagem sustentável.
A conclusão está prevista para maio, quando o estaleiro deverá receber a plataforma P-33 para o mesmo processo. A reciclagem inclui o reaproveitamento de materiais como matéria-prima, além da destinação de itens recuperados para ações sociais em Rio Grande.
Novos contratos
A empresa também atua em etapas relacionadas ao contrato para a construção de cinco navios gaseiros, firmado com a Transpetro em janeiro.
Além disso, lidera o processo licitatório do edital internacional da estatal para a construção de quatro navios de médio porte da classe MR1.
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