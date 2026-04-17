Elisa Gioielli assume presidência da Associação Comercial de Pelotas 

Nova presidente tem mandato até 2028. Divulgação / ACP

A empresária Elisa Gioielli tomou posse na noite desta quinta-feira (16) como nova presidente da Associação Comercial de Pelotas para o biênio 2026/2028. A definição ocorreu por aclamação, com chapa única, em assembleia da entidade.

Elisa passa a comandar uma das instituições mais tradicionais do município e se torna a terceira mulher a ocupar a presidência em mais de 150 anos de história.

Com trajetória consolidada dentro da associação, ela acumula cerca de oito anos de atuação na entidade. No período, foi secretária, presidente do Conselho Superior entre 2018 e 2022 e vice-presidente nas áreas de Serviços e Agronegócio.

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Nova diretoria e trajetória

A nova gestão terá como vice-presidentes Thiago Klug (Comércio), Cristiane Salerno Schmitz (Indústria) e Carolina Gularte (Serviços). O ex-presidente Fabrício Cagol passa a ocupar a vice-presidência de Agronegócio.

Formada em Ciências Contábeis, Elisa possui MBAs nas áreas de auditoria, perícia contábil, gestão pública e desenvolvimento regional, além de certificações no mercado financeiro. Desde 2016, atua no setor e atualmente integra o BTG Pactual/Wiser como líder regional em Pelotas.

— Aceitei esse desafio porque sei que não estamos sozinhos. É um trabalho coletivo — disse.

Presença feminina e continuidade

A nova gestão amplia a participação feminina nos principais cargos da entidade. Além da presidência da Diretoria Executiva, ocupada por Elisa, Mara Casa assume o comando do Conselho Superior.



