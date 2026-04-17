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Elisa Gioielli assume presidência da Associação Comercial de Pelotas 

Eleita por aclamação, empresária é a terceira mulher a comandar a entidade em mais de 150 anos de história

Frederico Feijó

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