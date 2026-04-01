Doces de Pelotas ficam mais caros após reajuste de 13%

Reajuste é anual, mas, em 2026, o setor precisou lidar com uma pressão inflacionária mais acentuada nos ingredientes. Anahís Vargas / Agência RBS

O tradicional hábito de consumir os doces certificados de Pelotas ficou mais caro nesta semana. O valor unitário do doce, comercializado em pontos estratégicos como a Rua do Doce, no centro da cidade, sofreu um reajuste de R$ 1,00, passando de R$ 7,50 para R$ 8,50, o equivalente a 13,3%.

De acordo com a Associação dos Produtores de Doce de Pelotas, o novo valor já foi adotado por todas as docerias e balcões credenciados. A reportagem de GZH apurou, no entanto, que alguns estabelecimentos mantêm os preços antigos. O reajuste é anual, mas, em 2026, o setor precisou lidar com uma pressão inflacionária mais acentuada nos ingredientes-base da confeitaria artesanal.

Os vilões do preço

A presidente da associação, Simone Bica, explica que a entidade tentou adiar o reajuste — previsto inicialmente para março — para o mês de abril, visando não espantar o consumidor em um cenário econômico incerto. No entanto, a alta dos custos de produção tornou a manutenção do preço antigo inviável para as empresas.

— O chocolate em barra, de qualidade superior, está custando cerca de R$ 40 o quilo. Já o chocolate em pó 50%, usado em diversas massas, chega a R$ 80 o quilo. Além disso, o preço do ovo, que já havia subido no ano passado, voltou a registrar alta neste primeiro trimestre — pontua Simone.

Além dos insumos diretos, a associação destaca que custos logísticos e operacionais também pesaram no cálculo como os preços dos combustíveis, energia elétrica e carga tributária sobre os alimentos.

Qualidade Certificada

Apesar do aumento, a associação garante que não houve alteração nas receitas ou no tamanho das porções. A manutenção é vista como uma medida para as empresas manterem o selo de Indicação de Procedência (IP).

— Para manter a qualidade e o título de Capital Nacional do Doce, não podemos abrir mão dos melhores ingredientes — conclui a presidente.



