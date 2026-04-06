Diesel tem leve queda enquanto gasolina e etanol ficam mais caros em Pelotas

Gasolina acumula alta de 5,4% desde fevereiro. Ariéli Ziegler / Agência RBS

O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta segunda-feira (6), revelou o diesel teve uma leve queda da semana de 28 de março para 4 de abril após o diesel S10 acumular uma alta de 22% entre fevereiro e março em decorrência dos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã.

O diesel S500 caiu de R$ 7,59 para R$ 7,49, uma queda de 1,3%. Em fevereiro, estava em R$ 6,33, somando uma alta de 18,3%. Já o diesel S10 caiu de R$ 7,82 para R$ 7,66, uma queda de 2%. Em fevereiro era vendido a R$ 6,37, uma diferença de 20,2%.

Já a gasolina e o etanol ficaram mais caros na última semana. A gasolina comum subiu de R$ 6,70 para R$ 6,74. Na comparação com fevereiro, quando era vendida a R$ 6,39, acumula uma alta de 5,4%. Já a gasolina aditivada subiu de R$ 6,89 para R$ 6,92 na última semana — em fevereiro, era vendida a R$ 6,68, uma diferença de 3,5%.

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O etanol subiu de R$ 5,11 para R$ 5,16 e soma um aumento de 4% em relação ao preço do final de fevereiro, que estava em R$ 4,96. O gás de cozinha de 13 quilos se mantém estável, vendido em média a R$ 115,19.



