Comércio de Rio Grande registra queda de cerca de 20% no faturamento

Lojistas relatam diminuição no movimento e mudança de comportamento. Thaina Martins/RBS TV

O comércio de Rio Grande registra queda de cerca de 20% nas vendas no início de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Grande (Sindilojas). O cenário reflete a redução no fluxo de consumidores, especialmente na região central da cidade.

No Calçadão, lojistas relatam movimento mais fraco e mudança no comportamento dos clientes, que têm buscado outras áreas.

— O fluxo cada vez cai mais. Não é preço, é estrutura. O cliente acaba procurando outros lugares — afirma a gerente de uma loja de móveis, Helen Arrieche Viana.

Problemas como conservação do espaço, odor de esgoto e o estacionamento rotativo estão entre os fatores apontados como entraves para atrair consumidores.

Queda no faturamento

A retração também aparece no caixa das empresas. O comerciante Bryan Vieira estima queda significativa nos últimos meses.

— O poder aquisitivo está mais baixo. Em março, o faturamento caiu cerca de 22% e, em abril, já está em 18% — relata.

A subgerente Cristina Lopes Lacerda aponta que o movimento vem diminuindo ao longo do tempo, com impacto direto no comércio local.

— Muitas lojas estão fechando ou migrando para outros bairros, o que reduz ainda mais a procura pelo Centro — afirma.



