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Comércio de Rio Grande registra queda de cerca de 20% no faturamento

Redução nas vendas é atribuída à diminuição do fluxo de consumidores e problemas estruturais no Centro da cidade

Thaina Martins

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Joanna Manhago

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