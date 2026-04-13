Combustíveis ficam mais baratos em Pelotas mas seguem acima do patamar pré-guerra

Litro do diesel segue mais de um real mais caro do que antes dos conflitos. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Os preços médios dos combustíveis tiveram uma leve queda na última semana em Pelotas. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado na sexta-feira (10) apontou uma queda de mais de dez centavos no preço do diesel com relação à semana anterior.

O diesel S500 caiu de R$ 7,49 para R$ 7,37, o equivalente a 1,6%. Já o diesel S10 passou de R$ 7,66 para R$ 7,54, cerca de 1,5%. Os valores, no entanto, seguem mais de um real acima do patamar antes da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em fevereiro, o diesel S500 era vendido a R$ 6,33 e o S10 a R$ 6,37.

A gasolina ficou dois centavos mais barata, de R$ 6,74 para R$ 6,72 — antes da guerra, estava em R$ 6,39. A gasolina aditivada passou de R$ 6,92 para R$ 6,91, acima dos R$ 6,68 de antes dos conflitos.

O etanol também ficou mais caro, de R$ 5,16 para R$ 5,18. Antes da guerra, era vendido a R$ 4,97.

O gás de cozinha de 13 quilos, que vinha mantendo um preço estável nas últimas semanas, teve a primeira elevação na semana passada, quando subiu de um preço médio de R$ 115,19 para R$ 118,12.



