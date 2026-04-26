Com obras em execução, novo Stok Center deve ser concluído até setembro em Rio Grande

Empreendimento ocupará um terreno de 13.416,19 m² e contará com 212 vagas de estacionamento. Joanna Manhago/Grupo RBS

O grupo Comercial Zaffari iniciou as obras de sua segunda unidade do Stok Center em Rio Grande, no sul do Estado. O novo atacarejo ficará localizado em um ponto estratégico: às margens da RS-734, vizinho à loja Havan. A previsão é de que a estrutura seja entregue em setembro deste ano.

O empreendimento ocupará um terreno de 13.416,19 m² e contará com 212 vagas de estacionamento. Além do incremento na oferta de produtos, a nova loja deve ter um impacto direto no mercado de trabalho local, com a projeção de 200 novas vagas de emprego.

Leia Mais Stok Center inaugura segunda loja em Pelotas

A escolha do local reflete o crescimento do fluxo na entrada da cidade, impulsionado pelas obras de infraestrutura viária. De acordo com o secretário de Inovação, Desenvolvimento e Economia do Mar, Vitor Magalhães, o estabelecimento vai gerar mais movimento para a região.

É uma oportunidade para dar vida para uma área da cidade e que está cada vez com mais movimentada, fruto da duplicação da RS-734 VITOR MAGALHÃES Secretário de Inovação, Desenvolvimento e Economia do Mar de Rio Grande.

Estratégia de expansão

A estratégia de se instalar ao lado da Havan é um modelo recorrente da rede no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, por exemplo, unidades dos dois estabelecimentos também funcionam lado a lado na Avenida Zeferino Costa, no bairro Três Vendas.

Leia Mais Os motivos da ascensão da Comercial Zaffari e Stok Center no varejo alimentar

Esta será a segunda operação do Stok Center em Rio Grande. A primeira unidade funciona desde abril de 2021 junto ao complexo Nova Rheingantz, onde o empreendimento gerou 183 empregos diretos na cidade na época da inauguração.



