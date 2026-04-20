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Calor fora de época freia venda de vestuário no início do outono em Pelotas

Com temperaturas próximas dos 30°C, Sindilojas registra queda de 4,5% na comercialização de itens sazonais; empresários reforçam estratégias digitais

Gabriel de Bem

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