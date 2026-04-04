Economia

Sul do RS
Notícia

Alta do diesel: Procon Pelotas descarta preços abusivos em postos de combustíveis após investigação 

Conclusão é de que valores elevados são consequência de reajuste feitos diretamente pelas distribuidoras, em razão da tensão do conflito no Oriente Médio

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS