Alta do diesel: Procon Pelotas descarta preços abusivos em postos de combustíveis após investigação 

Um dos parâmetros utilizados para identificar possíveis infrações é a conferência da margem de lucro de 20%. Manuela Santos / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Uma investigação do Procon Pelotas concluiu que postos de combustíveis do município mantiveram a margem de lucro abaixo dos 20% e descartou prática de preços abusivos em período de alta dos combustíveis no mês de março.

Segundo pesquisa realizada com 60 estabelecimentos de Pelotas, a partir da requisição de notas fiscais tanto de aquisição do combustível quanto dos preços efetivamente praticados, os fornecedores mantiveram uma margem de lucro dentro da normalidade. As ações compreendem os períodos de 23 a 28 de fevereiro e de 10 de março até a última carga recebida pelas revendas.

A conclusão técnica do órgão municipal foi de que essa mudança dos valores do combustível em Pelotas, principalmente do diesel, se deve à tensão global no contexto da guerra no Oriente Médio.

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Na última segunda-feira (30), a coordenação do órgão encaminhou um ofício ao Ministério Público do Rio Grande do Sul detalhando o resultado das apurações. Não havendo apontamento do MP, inicialmente os estabelecimentos comerciais de Pelotas não sofrerão sanções administrativas do órgão local.

Segundo o coordenador executivo do Procon Pelotas, Cristoni Costa, alguns postos ultrapassaram a marca dos 20%, mas em margens muito pequenas, o que não poderia ser considerado como ganho ilícito.

— Alguns postos ultrapassaram esta marca, porém em índices tão pequenos que não chegaram a configurá-los como abusivos, devido aos custos operacionais maiores das grandes empresas. A maioria registrou-a em patamares inferiores ao percentual — explica Costa.

Segundo o coordenador a aferição da abusividade não se restringe apenas à diferença percentual entre os preços de aquisição e de comercialização, mas que a formação do valor também envolve custos, encargos tributários, frete, estrutura administrativa e estratégias comerciais adotadas.

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