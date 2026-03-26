South Summit marca virada para empresa de tecnologia do sul do Estado

A Spun, empresa de tecnologia e mídia fundada em 2021 por quatro sócios — três deles naturais de Piratini e Cerrito, no sul do Estado — anunciou, nesta quinta-feira (26), um processo de mudança de marca. O comunicado ocorreu durante o South Summit, em Porto Alegre, e representa uma nova fase de posicionamento da companhia.

A mudança acompanha uma reestruturação interna. A empresa reformulou seu conselho, incorporou novos executivos e passou a comercializar sua tecnologia proprietária de inteligência artificial para a gestão de inventários de terceiros.

Segundo o CEO da Spun, João Pedro Manetti, o objetivo é refletir a maturidade da empresa, que até então operava de forma mais reservada, e reafirmar sua relevância como uma potência de mídia que nasceu fora do eixo Rio-São Paulo.

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— Escolhemos lançar essa marca agora para representar nossa maturidade e apresentar a empresa, de fato, para o mundo — explica Manetti.

Faturamento milionário

CEO da empresa participou de painel no South Summit. Divulgação / Spun

A trajetória da Spun começou em 2021, projetada para funcionar em modelo 100% remoto. A empresa nasceu da conexão entre os fundadores João Pedro Manetti (CEO), Luciana Luçardo, Thobias de Castro (COO) e Nathan Cadengue (CINO).

A respeito de investimentos iniciais, a Spun surgiu sob o modelo de bootstrap — quando o negócio utiliza apenas recursos próprios. O aporte inicial foi de R$ 40 mil. Ao fim do primeiro ano, a empresa já havia faturado mais de R$ 20 milhões.

— Iniciamos sem o know-how de empreendedor. Viemos de famílias de servidores públicos. Então, começamos sem saber muita coisa, crescemos, buscamos conhecimento e conseguimos estruturar a empresa — afirma o executivo.

Empresa tem quatro sócios: três do sul do RS e um de São Paulo. Divulgação / SPUN Midia

Originalmente concebida para ser um blog, a marca evoluiu para o que hoje se define como uma media tech, atuando em todo o ciclo de mídia: da criação de conteúdo próprio à geração de audiência e venda de publicidade. Conforme Manetti, a empresa já atua em mais de 20 países e soma mais de 300 milhões de pessoas cadastradas em seus conteúdos.

— Conseguimos ser uma empresa que foi para o mercado para comprar outros players relevantes sem ter aporte, aprendendo e criando redes para fazer isso — explica.

Compra da Mibr e foco em e-sports

Além de cerca de 300 funcionários, a empresa conta hoje com 80 jogadores profissionais de e-sports (esportes eletrônicos). A compra recente da Mibr, em 2025, junto da aquisição da participação na Los Grandes, em 2024, culminou na criação da holding de e-sports Ezor.

O Mibr é a organização pioneira e uma das mais tradicional dos esportes eletrônicos no país. A marca foi a primeira a profissionalizar o setor em solo nacional e a conquistar títulos mundiais, transformando o Brasil em uma potência global.

A participação da Spun no mercado de games é um dos pilares centrais da sua transformação. Com a aquisição das equipes, a companhia atua diretamente com marcas para vender espaços publicitários, operando tanto como dona dos times quanto como agência que define estratégias de patrocínio nos uniformes.

Região sul valorizada

Apesar da escala internacional, a empresa mantém as raízes gaúchas na cultura organizacional. O CEO, que reside em Pelotas, reforça que o sucesso da companhia mostra que não é preciso sair do Estado para construir algo relevante.

— Eu moro em Pelotas hoje e não tenho o objetivo de sair da região sul. Isso mostra que a gente não precisa estar no eixo Rio-São Paulo para conseguir construir algo bem relevante — conclui Manetti.



