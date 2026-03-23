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“Só tenho dentro do trator”: falta de diesel atinge produtores rurais no sul do Estado

Escassez e alta do combustível elevam custos e ameaçam colheita em período decisivo para lavouras

Gabriel Veríssimo

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