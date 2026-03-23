“Só tenho dentro do trator”: falta de diesel atinge produtores rurais no sul do Estado

Emater tem relatos de desabastecimento, principalmente, em postos do interior, o que compromete a logística nas propriedades rurais. Arquivo / RBS TV

A escassez e a alta no preço do óleo diesel já impactam o setor agrícola no interior de Pelotas, especialmente entre pequenos e médios produtores, em um momento decisivo do calendário das lavouras.

No interior do município, o produtor de leite Leomar Peter, da Colônia Osório, resume a dificuldade enfrentada por quem não tem estrutura para armazenar combustível.

— Eu abasteço no posto, que é próximo de casa aqui. Não tenho nem depósito, não tenho nada. Só tenho dentro do trator — relata.

Falta de combustível e filas de espera

Segundo a Emater, agricultores enfrentam dificuldades tanto com o aumento nos preços quanto com o desabastecimento em postos e nos chamados transportadores, revendedores e retalhistas (TRRs) — empresas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) a comprar combustível a granel e revender diretamente ao consumidor final.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater em Pelotas, Luciano Ossanes, o principal problema relatado é a alta no valor do diesel.

Além disso, produtores enfrentam filas de espera entre cinco e 10 dias para conseguir abastecer ou receber entregas de TRRs. A Emater atende cerca de 1,2 mil pequenos e médios produtores rurais no município, a maioria dependente desse tipo de fornecimento.

— Os postos que o pessoal utiliza no interior estão sem combustível. Já existe fila de espera de cinco, 10 dias para entrega — afirma Ossanes.

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Pequenos são os mais afetados

O impacto varia conforme a estrutura de cada propriedade. Produtores mais capitalizados conseguiram se antecipar e formar estoque, enquanto os pequenos são os mais afetados por não terem capacidade de armazenamento.

— O pessoal com menor poder aquisitivo vai ter mais problemas — projeta o agrônomo.

Leomar Peter relata que conseguiu evitar impactos imediatos ao antecipar a colheita da silagem do milho, mas demonstra preocupação com o avanço da crise no abastecimento e no custo do diesel.

— Ninguém tinha combustível aqui fora, e é uma época difícil agora, época de colheita. Todo mundo precisa colher — explica.

Ele também destaca o alto consumo das máquinas utilizadas na atividade.

— Se gasta tranquilamente de 10 a 15 litros de diesel por hora. A gente usa três máquinas para fazer esse processo — conta.

O produtor relata ainda impacto direto na rentabilidade da atividade leiteira e aponta dificuldades logísticas no interior. Para ele, os efeitos atingem toda a cadeia produtiva.

— O produtor não consegue sobreviver, o transportador não consegue sobreviver, porque no fim o frete não paga mais a conta. Essa é uma cadeia, tudo começa pela agricultura — diz.

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Período crítico para as lavouras

A escassez ocorre em um momento decisivo do calendário agrícola. A colheita do arroz já está em andamento, enquanto a da soja deve começar em breve. A produção de milho também pode ser afetada, especialmente no caso da silagem, que exige uma janela curta para colheita.

— O milho para silagem precisa estar no ponto certo. Se passar, pode comprometer a produção — explica Ossanes.

Outro fator de preocupação são as condições climáticas. Caso a colheita seja interrompida, lavouras prontas — especialmente de soja — podem sofrer com chuva e vento, aumentando o risco de prejuízos no campo.

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Alta de preços pressiona custos

O cenário é agravado pela alta nos preços dos combustíveis. Levantamento do Procon Pelotas, realizado em 13 de março em 25 postos da cidade, aponta aumento em todos os combustíveis no mês.

De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o diesel S500 subiu em média R$ 1,02, de R$ 6,33 em 21 de fevereiro para R$ 7,35 em 21 de março. Já o diesel S10 ficou R$ 1,17 mais caro, passando de R$ 6,37 para R$ 7,54, um aumento de mais de 18%.

Segundo Ossanes, o aumento dos custos ocorre ao mesmo tempo em que há queda nos preços de culturas como soja, milho e arroz, reduzindo a margem de lucro dos produtores.

— Os custos estão altos e os preços caíram muito. Isso diminui bastante a margem do produtor — afirma.







