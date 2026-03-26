Seminário da soja debate qualidade, logística e bioenergia em Rio Grande

Seminário integra programação do Festimar e aborda desafios da cadeia produtiva da soja. Guga Volks / Festimar/Divulgação

A qualidade da soja, o monitoramento de cargas e a logística rodoviária estiveram no centro dos debates nesta quinta-feira (27), em Rio Grande, durante o 2º Seminário de Qualidade da Soja do Porto do Rio Grande.

O evento é realizado na Câmara de Comércio do município e integra a programação do Festimar (Festival do Mar).

Pela manhã, um dos destaques foi a palestra sobre biorrefinaria e novas cadeias de bioenergia.

Durante a apresentação, o head de biorrefino da Refinaria Riograndense, Flávio Mingorance, detalhou o avanço do projeto de transformação da unidade em uma biorrefinaria de padrão global.

Segundo Mingorance, o projeto já recebeu mais de R$ 120 milhões em investimentos em estudos e está em fase final de aprovação.

A proposta prevê três etapas, incluindo a conversão de unidades para uso de matéria-prima vegetal, ampliação da produção de biocombustíveis e, futuramente, captura de carbono.

— A gente deixa de ser uma refinaria pequena para ser uma biorrefinaria de classe global. Isso muda a dinâmica do jogo. A localização garante acesso a uma grande oferta de biomassa e facilita a inserção no mercado europeu, que é um dos principais focos — disse Mingorance.

Ainda no primeiro dia, a infraestrutura logística foi tema de debate, com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Durante a apresentação, foram detalhados os avanços nas obras de duplicação da BR-116, considerada estratégica para o escoamento da produção.

— Nós já temos quase 181 quilômetros liberados, o que representa 85,2% do total. Em cerca de 30 dias, devemos liberar mais sete quilômetros, chegando próximo de 188 quilômetros — explica Vladimir Roberto Casa, supervisor do Dnit.

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O seminário segue nesta sexta-feira (28), com debates sobre certificação de cargas, padronização de processos entre terminais e desafios para exportação de soja à China, especialmente em relação às barreiras fitossanitárias.

Confira a programação de sexta-feira

27 de março (sexta-feira)