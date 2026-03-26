Seminário da soja debate qualidade, logística e bioenergia em Rio Grande

A qualidade da soja, o monitoramento de cargas e a logística rodoviária estiveram no centro dos debates nesta quinta-feira (27), em Rio Grande, durante o 2º Seminário de Qualidade da Soja do Porto do Rio Grande.
O evento é realizado na Câmara de Comércio do município e integra a programação do Festimar (Festival do Mar).
Pela manhã, um dos destaques foi a palestra sobre biorrefinaria e novas cadeias de bioenergia.
Durante a apresentação, o head de biorrefino da Refinaria Riograndense, Flávio Mingorance, detalhou o avanço do projeto de transformação da unidade em uma biorrefinaria de padrão global.
Segundo Mingorance, o projeto já recebeu mais de R$ 120 milhões em investimentos em estudos e está em fase final de aprovação.
A proposta prevê três etapas, incluindo a conversão de unidades para uso de matéria-prima vegetal, ampliação da produção de biocombustíveis e, futuramente, captura de carbono.
— A gente deixa de ser uma refinaria pequena para ser uma biorrefinaria de classe global. Isso muda a dinâmica do jogo. A localização garante acesso a uma grande oferta de biomassa e facilita a inserção no mercado europeu, que é um dos principais focos — disse Mingorance.
Ainda no primeiro dia, a infraestrutura logística foi tema de debate, com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Durante a apresentação, foram detalhados os avanços nas obras de duplicação da BR-116, considerada estratégica para o escoamento da produção.
— Nós já temos quase 181 quilômetros liberados, o que representa 85,2% do total. Em cerca de 30 dias, devemos liberar mais sete quilômetros, chegando próximo de 188 quilômetros — explica Vladimir Roberto Casa, supervisor do Dnit.
O seminário segue nesta sexta-feira (28), com debates sobre certificação de cargas, padronização de processos entre terminais e desafios para exportação de soja à China, especialmente em relação às barreiras fitossanitárias.
Confira a programação de sexta-feira
27 de março (sexta-feira)
8h — Credenciamento
9h — Debate: certificação como ferramenta de confiança e segurança para exportações
10h — Padronização de processos entre terminais e papel da Autoridade Portuária
12h — Intervalo para almoço
14h — Palestra com Thomé Luiz Freire Guth (Conab)
15h — “Desafios para Exportar Soja à China Frente às Barreiras Fitossanitárias”, com Luiz Cavalcante (Cotecna)
16h — Coffee break
16h30 — Palestra de encerramento: “O panorama do setor agroindustrial do Rio Grande do Sul”, com Gisele Loeblein