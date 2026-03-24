Semana Santa deve encarecer pescados em até 25% em Rio Grande

Entre os produtos mais procurados pelos consumidores, a tainha se destaca como o carro-chefe das vendas. Stéfane Costa / Grupo RBS





Com a aproximação da Semana Santa, período tradicional de maior consumo de pescado por conta do feriado cristão, o movimento nas bancas do Mercado Público de Rio Grande já começa a crescer — e os preços devem acompanhar essa alta na demanda.

A expectativa dos comerciantes é de reajustes que podem variar entre 15% e 25% nos próximos dias. Atualmente, o quilo de alguns produtos, como o camarão, é vendido por cerca de R$ 35, mas pode chegar entre R$ 40 e R$ 45 durante o período de maior movimento.

— Acredito que seja algo em torno de 20%, entre 15% e 25% [de aumento], até pela demanda de procura e venda no mercado — afirma o comerciante Deivison de Biasi.

Entre os itens mais procurados pelos consumidores, a tainha aparece como o principal destaque nas vendas. O camarão também tem forte saída, especialmente pela versatilidade no preparo.

Feira do Peixe deve intensificar movimento

Evento para concentrar vendas deve ocorrer entre os dias 1º e 4 de abril, nas Docas do Mercado Público. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A Feira do Peixe da Semana Santa será realizada entre os dias 1º e 4 de abril, nas Docas do Mercado Público, e deve intensificar ainda mais a movimentação no local.

Segundo a Secretaria de Município de Pesca e Aquicultura, a expectativa é de comercializar cerca de 50 toneladas de pescado durante o evento.

Ainda não há confirmação sobre o número total de bancas participantes, já que os interessados em vender produtos podem se inscrever até sexta-feira (27), na sede da secretaria, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 468.

Para atuar como feirante, é necessário realizar cadastro com os dados do responsável. Após o preenchimento da ficha, o documento é encaminhado à Sala do Empreendedor, onde deve ser emitido o alvará provisório para a comercialização.



