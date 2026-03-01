Rio Grande sediará fórum sobre economia azul e inovação marítima

Evento já integra o calendário anual do Festimar. Jorgito Santos / Divulgação

Rio Grande sediará, entre os dias 30 de março e 1º de abril, a quarta edição do Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul.

O conceito envolve atividades como logística portuária, indústria naval, pesca, aquicultura, energias renováveis, inovação tecnológica, turismo e sustentabilidade ambiental.

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O evento já integra o calendário anual do Festival do Mar - Festimar e tem como objetivo reunir representantes do governo, da academia, do setor privado e da sociedade civil para debater projetos voltados à inovação marítima e ao desenvolvimento sustentável.

— O Fórum fala de projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento da cidade ligados a economia azul. Todos esses projetos são debatidos no Fórum e que depois vão ter relação com o que propomos no Pacto pela Inovação, de transformação da cidade — comenta Artur Gibbon, coordenador do Pacto pela Inovação e presidente do APL Marítimo RS.

Neste ano, o Fórum terá como tema “O futuro está no mar”, com diversos painéis de debates sendo realizados na Câmara do Comércio de Rio Grande. Segundo Gibbon, assuntos abordados no Fórum são desenvolvidos na cidade ao longo do ano, como exemplo da Regata Rio da Prata – Rio Grande, que será realizada no próximo mês.

— De um fórum para o outro, tivemos diversos avanços nas pautas. Por exemplo, estamos tendo uma regata que há 50 anos não tinha, uma regata que vai sair do Uruguai e chegar em Rio Grande. Aqui, teremos uma Vila Náutica com diversas atividades e isso foi uma coisa que a gente construiu a partir do fórum do ano passado com as lideranças locais — complementa.

Conforme a organização, a programação na íntegra deve ser divulgada nos próximos dias.





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