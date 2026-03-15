Rio Grande busca parceria com cidade portuguesa para impulsionar Economia Azul

Expectativa é que a assinatura do acordo de geminação entre os municípios ocorra durante a próxima edição do Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul. Jorgito Santos / Divulgação

Rio Grande estuda firmar uma parceria internacional com o município de Peniche, em Portugal, para avançar na possibilidade de geminação entre as duas cidades. A iniciativa pretende aproximar os dois territórios a partir de interesses comuns ligados ao mar e ao desenvolvimento da chamada Economia Azul.

Localizada no distrito de Leiria, no oeste português, Peniche é uma península reconhecida como um dos principais polos da Economia Azul na Europa. O município reúne iniciativas consolidadas nas áreas de pesca, turismo marítimo, pesquisa científica e inovação voltada aos recursos oceânicos.

A proposta é que Rio Grande, que também possui forte relação histórica e econômica com o mar, possa se inspirar em experiências já desenvolvidas no território europeu, visando ampliar projetos voltados ao aproveitamento econômico e ambiental dos recursos marinhos.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Vitor Magalhães, o projeto ainda está em fase inicial. Na última segunda-feira (9), uma primeira reunião foi realizada entre a prefeitura de Rio Grande e Filipe Sales, presidente da Câmara Municipal de Peniche — cargo equivalente ao de prefeito em Portugal.

— A ideia é que não tenhamos custo para a cidade, e que possamos aprender com uns dos pioneiros da Economia Azul no planeta, trazendo conhecimento e expertise para Rio Grande — afirma Magalhães.

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O avanço da parceria também tem relação com um acordo firmado no ano passado durante o Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, realizado em Rio Grande. Na ocasião, representantes portugueses estiveram no município e assinaram um primeiro termo de cooperação com o Instituto Politécnico de Leiria.

Conforme o secretário, a possibilidade de geminação entre as cidades surgiu a partir desse entendimento inicial.

— Esse protocolo surgiu através do primeiro acordo. É um desdobramento, porque Peniche é um dos centros da Economia Azul na Europa — complementa.

Entre as ações já desenvolvidas a partir do acordo assinado em março de 2025 estão a regata entre Montevidéu e Rio Grande, voltada ao fortalecimento do turismo náutico, e a atuação da Academia de Líderes Ubuntu, de Portugal, com alunos do Centro de Convívio Jovens do Mar (CCMar).

A expectativa é que a assinatura do acordo de geminação entre os municípios ocorra durante a próxima edição do Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, prevista para os dias 30 e 31 de março e 1º de abril, durante o Festimar, em Rio Grande.

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Intercâmbio cultural e econômico: o que é a geminação entre cidades?

A geminação, também chamada de “cidades-irmãs”, é um acordo formal entre municípios de diferentes países que facilita o intercâmbio de informações, cooperação cultural e parcerias econômicas.

Rio Grande já possui uma parceria desse tipo com a cidade de Águeda, também em Portugal. A geminação entre os dois municípios foi estabelecida em 1993, por meio de legislação municipal.

Desde então, iniciativas como intercâmbio entre estudantes, videoconferências e missões empresariais foram realizadas para fortalecer os laços entre as comunidades.

